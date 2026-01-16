Ông Đặng Ngọc Điệp làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

(VTC News) -

Chiều 16/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Đặng Ngọc Điệp là cán bộ có nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ. Khi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Chiều 16/1, thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Trần Đức Thắng trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Tùng Đinh)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh việc được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với ông Đặng Ngọc Điệp.

Bộ trưởng đề nghị trên cương vị mới, ông Điệp nhanh chóng nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, chủ động, tích cực trong công việc; phát huy năng lực, kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với tập thể để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ cấp bách, đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cam kết sẽ dốc hết tâm sức, trí tuệ và trách nhiệm để triển khai tầm nhìn phát triển ngành theo hướng xanh, bền vững; xây dựng nông nghiệp sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp. (Ảnh: Tùng Đinh)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Ngoài Bộ trưởng Trần Đức Thắng, 9 Thứ trưởng của Bộ này gồm các ông, bà: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng và Đặng Ngọc Điệp.