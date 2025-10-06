Ô tô con bị vò nát sau chạm với xe đầu kéo, 4 người thương vong

(VTC News) -

Đến chiều 6/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại xã Cồn Tiên giữa xe đầu kéo và ô tô con khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h10 cùng ngày, anh Vũ H. (SN 1991, trú TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô con biển số 30M-051.xx chở theo 3 người gồm chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1978); chị Lê Thị H. (SN 1987) và anh Dương Đức Th. (SN 1986) cùng trú TP Hà Nội di chuyển từ nghĩa trang Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh.

Chiếc ô tô con biển số Hà Nội tan nát sau cú va chạm với xe đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Trị làm 4 người trên xe thương vong. (Ảnh: CTV)

Khi đến Km1062+910 đoạn qua thôn Trường Hải (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 73F-002.xx kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 73RM-002.xx do Hồ Văn D. (1996, trú Thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) chạy theo hướng từ Bắc – Nam.

Sau va chạm chiếc ô tô biển số 30M-051.xx bị biến dạng, hư hỏng nặng; đồng thời làm chị Nguyễn Thị Thu H. chết tại chỗ, 3 người cùng ngồi trên xe bị thương nặng. Riêng chiếc xe đầu kéo hư hỏng nhẹ. Hiện Công an xã Cồn Tiên đang phối họp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cho Phòng PC01 Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì khám nghiệm.

Cách đây gần 10 ngày, tại Quảng Trị cũng xảy vụ xe tải mất lái lao thẳng vào khu vực họp chợ khiến 12 người thương vong. Cụ thể, khoảng 07h46 ngày 17/9, anh Trần Minh H. (SN 1973, trú TP.HCM) lái xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo Võ Nhật T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo thì đột ngột tông thẳng vào khu vực đám đông đang buôn bán chuối ở chợ Tân Long.

Số nạn nhân trong vụ tai nạn được cơ quan chức năng thống kê đầy đủ gồm 12 người. Trong đó, 3 người tử nạn tại chỗ là Hồ Văn Đ. (SN 2001, xã A Dơi, Quảng Trị), Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào), Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào).