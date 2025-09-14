Va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ, 2 người tử vong

(VTC News) -

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Ngày 14/9, tại Km 1596 quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Hảo (Lâm Đồng), xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, xe máy biển số 69AM-140.15 (chưa rõ người cầm lái) chở hai người: anh N.V.P (23 tuổi, ngụ xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) và anh B.M.Đ (24 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), di chuyển theo hướng Khánh Hòa đi Lâm Đồng.

Khi đến tại Km 1596 trên quốc lộ 1, xe máy này va chạm với xe đầu kéo 35C - 052.06 do ông L.V.D (45 tuổi ngụ tỉnh Ninh Bình) cầm lái, đang chuyển hướng vào Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Vụ va chạm khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi để điều tra vụ tai nạn.