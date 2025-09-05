Xe đầu kéo tông liên hoàn 6 ô tô trên cầu vượt ở Hà Nội

(VTC News) -

Clip xe đầu kéo tông liên hoàn vào nhiều ô tô chạy cùng chiều.

Khoảng 17h30 ngày 5/9, anh L.T.Q. (SN 1985, trú ở Hải Phòng) lái xe ô tô đầu kéo mang biển số 29C-593.61, kéo theo rơ mooc 29R- 053.14 đi theo hướng Đông Anh về Long Biên (Hà Nội).

Khi tới chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh (phường Bồ Đề), đoạn đối diện Trung tâm thương mại Tasco Mall, xe đầu kéo tông liên hoàn vào 6 ô tô khác chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Các phương tiện bị va chạm gồm ô tô BKS 29H-908.xx do tài xế L.V.K. (trú tại phường Việt Hưng) cầm lái, ô tô BKS 89A- 443.xx do tài xế N.Đ.H. (trú ở Phụng Công, Hưng Yên) cầm lái, ô tô BKS 99B-025.xx do anh V.N.C. (trú ở phường Phúc Lợi) cầm lái, ô tô BKS 30G-392.xx do anh N.X.Đ. (Kim Giang, Khương Đình) lái, ô tô biển số 29E-091.xx do anh N.T.Đ. (Hồng Vân, Hà Nội) lái, ô tô 30L-072.xx do anh Đ.V.K. (Đa Tốn, Hà Nội) điều khiển.

Tại hiện trường, xe đầu kéo và 6 xe ô tô con bị hư hỏng, may mắn không có người bị thương.

Một ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu sau vụ va chạm liên hoàn.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến tuyến đường bị ùn tắc. Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập tức tới hiện trường, phân làn giao thông, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý với tài xế.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.