Xe đầu kéo ôm cua tốc độ cao, xoay ngang đường húc văng người đi xe máy

(VTC News) -

Ngày 26/9, Công an xã Phú Xuyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Cơ quan điều tra Công an tỉnh điều tra vụ tai nạn chết người xảy ra trên Quốc lộ 37.

Khoảng 13h ngày 25/9, tài xế Lê Xuân Trường (SN 1990, trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) lái xe đầu kéo mang biển kiểm soát 22A-302.78, kéo theo rơ-moóc 22R-009.75.

Xe đầu kéo vào cua gấp khiến đuôi rơ-moóc văng mạnh vào xe máy đi ngược chiều. (Ảnh cắt từ clip)

Khi vào khúc cua, xe vẫn chạy tốc độ cao rồi phanh gấp, khiến phương tiện xoay ngang, đuôi rơ-moóc văng sang làn đường ngược chiều. Đúng lúc này, xe máy biển kiểm soát 22S1-045.65 do chị Trần Thị H. (SN 1991, trú tại Tuyên Quang) cầm lái đi tới, bị rơ-moóc húc trúng.

Vụ việc khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Thời điểm tai nạn, trời mưa, mặt đường trơn trượt. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế, kết quả đều âm tính.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.