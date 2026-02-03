Ô tô bẹp rúm khi rơi xuống vực, 3 người sống sót

Trưa 3/2, tại Km6+50 đường Lao Và Chải - Cán Tỷ thuộc thôn Sảng Cán Tỷ (xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang) xảy ra vụ tai nạn do xe ô tô BKS 35C-15774 lao xuống taluy âm cách mặt đường 50m, trên xe có 3 người gồm 2 nam, 1 nữ.

Công an xã Cán Tỷ cùng các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Kết quả xác minh ban đầu, người điều khiển ô tô là H.V.H (SN 1974, trú tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và 2 người ngồi cùng xe là B.T.T.L (SN 1996, trú tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và T.X.T (SN 1981, trú tại tổ 37, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang).

Các lực lượng đưa các nhạn nhân mắc kẹt trong xe ô tô.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Cán Tỷ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng kịp thời đưa 3 nạn nhân mắc kẹt trong ô tô đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang.

Công an xã Cán Tỷ cùng các lực lượng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ.

Công an xã Cán Tỷ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn, điều tiết giao thông thông suốt, không để xảy trình trạng ách tắc cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.