Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Bắt tạm giam tài xế

Theo Công an Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phan Văn Trường (SN 1986, trú thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Phan Văn Trường là tài xế điều khiển ô tô khách gây ra vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 14/1, tại Km 334+300 cao tốc cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, đoạn qua thôn Nhạ Lộc, xã Đồng Tiến (Thanh Hóa), ô tô khách mang BKS 38C-229.xx do Phan Văn Trường điều khiển đã va chạm vào đuôi rơ moóc BKS 35RM-005.xx đang dừng, đỗ trên làn ngoài, sát lề đường bên phải.

Sau cú va chạm, xe khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng. Ngay sau đó, một xe đầu kéo khác đi phía sau không kịp xử lý đã đâm trực diện vào đuôi rơ moóc.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 6 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.