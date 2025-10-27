Ô tô 7 chỗ bị đất vùi lấp sau sạt lở, 2 người may mắn thoát chết

(VTC News) -

Tối 27/10, Văn phòng Quản lý Đường bộ III.1 (Khu Quản lý Đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin: khoảng 16h50 cùng ngày, tại Km1372+340 tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng xảy ra vụ sạt lở taluy dương khiến giao thông ách tắc hoàn toàn.

Vụ sạt lở đã vùi lấp một ô tô con màu trắng 7 chỗ.

Hiện trường vụ việc.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo Khu Quản lý Đường bộ III chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ, lực lượng quản lý bảo trì tuyến đường khẩn trương phối hợp với lực lượng CSGT Đà Nẵng tiếp cận hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã kéo được chiếc ô tô ra ngoài phạm vị sạt lở và phát hiện 2 người trong xe. May mắn cả hai người không bị thương.

Hiện lực lượng cứu hộ đã đưa phương tiện và 2 người dân về khu vực ngã 3 Làng Hồi, Khâm Đức để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ.

Những ngày qua, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở nhiều địa phương miền Trung như: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi...

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, nhất là khu vực miền núi.