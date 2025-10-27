1.500 người dân ở xã miền núi của Quảng Ngãi bị cô lập do sạt lở

(VTC News) -

Ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND xã Đăk Plô - cho biết từ ngày 25 đến 27/10, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm xã. Hiện, chính quyền đã căng dây, biển cảnh báo tại các khu vực ngập lụt, sạt lở nguy hiểm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Theo ông Vĩnh, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Đăk Plô bị sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt, gồm: Tuyến từ thôn Đăk Roóc Nầm đến UBND xã; tuyến ĐH81 từ thôn Măng Khên đến UBND xã; tuyến ĐH83; các tuyến từ thôn Peng Lang đi thôn Đăk Boók.

Hàng nghìn người dân ở miền núi Quảng Ngãi bị cô lập do sạt lở. (Ảnh: Đ.N)

“Các tuyến đường này bị sạt lở khiến 449 hộ với khoảng 1.500 khẩu ở các thôn Đăk Boók, Peng Lang, Bung Tôn, Bung Koong bị cô lập. Xã đã cử lực lượng bám sát thông tin tại 4 thôn này, sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực và thuốc men khi người dân có nhu cầu”, ông Vĩnh nói và thông tin thêm, khi thời tiết ổn định, địa phương sẽ huy động máy móc, thiết bị vào khắc phục các điểm sạt lở nhằm sớm thông tuyến giao thông.

Cũng tại xã Đăk Plô, do mưa lớn cộng với lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến mực nước suối dâng cao, gây nguy hiểm cho hàng chục hộ dân ở thôn Bung Tôn. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 26 hộ/116 nhân khẩu đến nơi ở tạm.

Trong khi đó, tại xã Tây Trà Bồng, chính quyền đã tổ chức di dời, sơ tán 80 hộ/132 khẩu tại các thôn: Tây, Vàng, Trà Linh, Trà Vân, Cà Đam, Bắc Dương, Tre (nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét) đến nơi an toàn.