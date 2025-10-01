Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước

Do mưa lớn kéo dài vì ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, căn nhà của ông Nguyễn Văn Quay (xã Trần Phú, Hà Nội) bị nước ngập cao gần 1m. "Mưa lớn từ ngày 30/9, khiến nước sông Bùi dâng cao, tràn vào nhà tôi ngập gần 1m, Hiện tại gia đình đã sơ tán các con ra khỏi vùng ngập để đảm bảo an toàn, đồng thời kê cao vật dụng trong nhà nhằm hạn chế thiệt hại" ông Quay nói.