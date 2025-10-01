Đường vẫn ngập ngang gối, dân Hà Nội chen chúc dắt xe lội nước đi làm từ sớm

Sáng nay (1/10), nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn chìm trong biển nước sau trận mưa lớn từ hôm qua.
Tại khu vực đường Lê Quang Đạo, trước sân vận động Mỹ Đình, cảnh tượng hàng trăm người dắt bộ, lội nước chen chúc để kịp giờ đi làm khiến giao thông trở nên hỗn loạn.
Từ khoảng 7h cùng ngày, lượng phương tiện đổ về khu vực này ngày càng đông. Thế nhưng, cả đoạn đường dài vẫn ngập sâu ngang đầu gối, khiến nhiều xe máy chết máy ngay khi vừa lao vào dòng nước.
Những người đi làm buộc phải xuống xe, dắt bộ men theo dải phân cách để có thể di chuyển qua đoạn ngập.
Mỗi lần xe tải hoặc ô tô phóng qua, từng đợt sóng lớn lại đánh dạt cả dòng người đang chật vật dưới nước. Không ít người bị loạng choạng, ngã sõng soài ngay giữa đường. Một số tài sản cá nhân như điện thoại, túi xách bị ướt, thậm chí rơi xuống dòng nước đục ngầu.
Anh Trần Văn Lâm (29 tuổi, nhân viên công nghệ thông tin làm việc tại phường Cầu Diễn) vừa dựng lại chiếc xe bị đổ, vừa than thở: “Tôi mất gần 30 phút chỉ để vượt qua đoạn đường này. Xe chết máy, lại còn suýt ngã khi sóng từ ô tô đánh tới”.
Chị Nguyễn Thị Thu (42 tuổi, tiểu thương ở chợ Nhà Xanh, Cầu Giấy) cho biết chị phải mang theo cả giỏ hàng đi bán. “Tôi đi chợ từ sáng sớm, nghĩ rằng mưa đã tạnh thì đường sẽ rút bớt nước, ai ngờ vẫn ngập ngang gối. Hàng hóa ướt hết, chân tay thì lấm lem bùn. Nhiều lần như thế này rồi, chúng tôi mệt mỏi lắm”, chị Thu chia sẻ.
“Đường sá là huyết mạch để đi học, đi làm, nhưng mỗi lần mưa lớn lại thành nỗi ám ảnh. Người dân khổ cực, mà doanh nghiệp cũng thiệt hại vì nhân viên đi muộn, công việc đình trệ. Cần phải có giải pháp căn cơ, chứ không thể để mãi tình trạng này”, một người dân bức xúc nói.
Tình trạng ùn tắc kéo dài, tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng nước bì bõm tạo nên khung cảnh hỗn độn.
Không chỉ tại Lê Quang Đạo, một số điểm khác ở Hà Nội sáng nay vẫn trong tình trạng tương tự. Đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn gần Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, bị nước bao phủ khiến các phương tiện gần như không thể di chuyển.
Lực lượng chức năng phải căng dây, đặt biển cảnh báo để ngăn người dân liều mình đi qua.
Dù mưa đã dứt, tại nhiều tuyến phố ở Thủ đô, người dân vẫn vất vả xách đồ, dắt xe, bì bõm lội nước ở nhiều khu vực ngập.
Một số học sinh, sinh viên đến lớp muộn, người đi làm thì nhễ nhại mồ hôi, quần áo ướt sũng.
Thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến sáng 1/10, mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tính đến 6h, tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) là 5,14m; Hồ Tây 6,25m; Hồ Hoàn Kiếm 8m (vượt mực nước khống chế là 7,70m).
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, hôm nay Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Do đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập.