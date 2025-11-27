Nữ NSND là mỹ nhân phố cổ, từng làm tắc nghẽn phố Hàng Đào trong ngày cưới

(VTC News) -

NSND Như Quỳnh sinh năm 1954 tại Hà Nội, là nữ diễn viên tài sắc bậc nhất của nền điện ảnh Việt Nam. Bà để lại dấu ấn sâu đậm qua nhiều vai diễn trên cả màn ảnh rộng lẫn truyền hình.

NSND Như Quỳnh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương lừng danh Tiêu Lang và Kim Xuân.

NSND Như Quỳnh.

Năm 1971, bà tốt nghiệp ngành diễn viên tại Trường Sân khấu Việt Nam (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội). Trước khi đến với điện ảnh, bà từng theo học khóa đầu tiên của khoa Cải lương Trường Trung cấp Nghệ thuật Hà Nội và công tác tại đoàn cải lương Chuông Vàng năm 1972.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến khi bà bắt đầu bén duyên với phim ảnh. Năm 1973, Như Quỳnh xuất hiện trong bộ phim đầu tay Bài ca ra trận với vai y tá Mai. Một năm sau, vai cô Nết trong Đến hẹn lại lên (1974) đưa bà trở thành ngôi sao sáng của điện ảnh Việt. Lối diễn tinh tế, giàu cảm xúc giúp nữ nghệ sĩ giành giải “Diễn viên xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975. Phim cũng nhận Giải thưởng chính tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary năm 1976.

NSND Như Quỳnh trong bộ phim "Đến hẹn lại lên".

Sau thành công vang dội, Như Quỳnh tiếp tục ghi dấu ấn trong loạt phim lớn như Ngày lễ Thánh, Số đỏ, Đông Dương, Xích lô, Bến không chồng… Suốt sự nghiệp, bà nổi tiếng với khả năng hóa thân vào những nhân vật nhiều chiều sâu, nhiều số phận, tạo nên gia tài vai diễn đồ sộ cả trong nước và quốc tế.

Bà cũng là một trong những nghệ sĩ Việt hiếm hoi được các đạo diễn nước ngoài chú ý nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông và phong cách diễn xuất tinh tế. Vai bà mẹ trong bộ phim hợp tác Việt – Hàn Cô dâu vàng mang về cho bà giải “Diễn viên nước ngoài xuất sắc” do Đài SBS (Hàn Quốc) trao tặng năm 2007.

Năm 1998, bà được phong tặng danh hiệu NSƯT và đến năm 2007 được phong tặng danh hiệu NSND. Ở tuổi ngoài 70, Như Quỳnh vẫn miệt mài đóng phim, gần đây góp mặt trong Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Hành trình công lý, Không thời gian…

Đám cưới xôn xao phố phường Hà Nội

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, NSND Như Quỳnh còn được công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình với nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo. Năm 1980, đám cưới của bà với con trai út của nhà buôn Tam Kỳ nổi tiếng gây xôn xao phố cổ Hà Nội.

Đám cưới của NSND Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Hữu Bảo từng khiến phố Hàng Đào tắc nghẽn.

Hàng ngàn người đổ về phố Hàng Đào xem cô dâu nổi tiếng lên xe hoa, ai nấy háo hức được tận mắt nhìn Như Quỳnh trong bộ áo dài nhung đỏ, khăn vấn và bông hoa trắng cài ngực. Dù xe hoa lăn bánh, đám đông vẫn vây kín, tắc nghẽn cả con phố vì tò mò ngắm nhìn nữ minh tinh của điện ảnh Việt.

NSND Như Quỳnh từng cho biết, chiếc áo dài bà mặc trong ngày cưới được may từ cây vải nhung màu huyết dụ do bác ruột ở Pháp gửi về. Chiếc ô tô Hải Âu sử dụng để đón dâu và chở họ hàng hai bên được coi là chiếc xe đẳng cấp sang trọng thời bao cấp.

Hôn lễ của cặp nghệ sĩ trở thành đám cưới đầu tiên có ảnh màu tại Hà Nội.

Trong đám cưới, họa sĩ Thành Chương tự tay vẽ từng chiếc thiệp mời cưới. Họa sĩ Đỗ Dũng và Phạm Minh Hải trang trí đám cưới bằng việc cắt giấy màu dán lên tường.

Hôn lễ không có âm nhạc rộn ràng mà chỉ có tiếng dương cầm du dương; tiệc cưới giản dị với bánh ngọt, trà và vài mâm cỗ đãi họ hàng. Nhờ một người bạn của chú rể tìm được cuộn phim màu, đám cưới của bà trở thành hôn lễ đầu tiên tại Hà Nội thời đó có ảnh màu.

Cách đây không lâu, khi loạt ảnh cưới của NSND Như Quỳnh được chia sẻ trở lại, khán giả trầm trồ trước nhan sắc thời thanh xuân của nữ diễn viên. Thời điểm đó, NSND Như Quỳnh sở hữu vẻ đẹp nền nã, đài các, xứng tầm mỹ nhân một thời. Hiện, loạt ảnh cưới của bà được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội.

Bức ảnh cưới của NSND Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Hữu Bảo hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội.

NSND Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Hữu Bảo có hai con gái là Đan Huyền và Đan Khuê. Chia sẻ về nửa kia, NSND Như Quỳnh cho biết chồng là người tâm lý, luôn ủng hộ vợ theo đuổi nghệ thuật: “Anh ấy cũng là nghệ sĩ nên rất hiểu vợ, chúng tôi không ghen tuông nhau. Hôn nhân của chúng tôi đặc biệt khi chị gái tôi lấy anh trai của anh. Tôi luôn thấy mình may mắn”.

NSND Như Quỳnh và ông xã hiện tại.

Hiện nữ diễn viên có lối sống kín đáo, thanh lịch, gìn giữ cốt cách của người Hà Nội xưa. Bà thích ở nhà nấu nướng, đọc kịch bản và tận hưởng không gian sống yên bình của gia đình tại phố cổ Hà Nội.