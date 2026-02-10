Đóng

Bóc trần đường dây sản xuất thuốc giả: Người dùng bị 'đầu độc' thầm lặng

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa hai đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng quy mô hàng trăm tỷ đồng, khởi tố 26 người.

THÙY DƯƠNG
