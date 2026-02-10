Từ chén trà đầu xuân đến mạch nguồn gắn kết kiều bào tại Xuân Quê Hương 2026

(VTC News) -

Được tổ chức ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Xuân Quê Hương 2026 thu hút sự tham dự của hơn 1.000 kiều bào tiêu biểu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn là dịp để tôn vinh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm chung đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, sự hiện diện của Chủ tịch nước Lương Cường cùng phu nhân và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tạo nên không khí trang trọng, ấm áp, lan tỏa thông điệp về sự gắn bó máu thịt giữa kiều bào và quê hương. Những hình ảnh đoàn viên đầu xuân, những cuộc gặp gỡ chan chứa nghĩa tình tiếp tục khẳng định rằng dù ở bất cứ đâu, người Việt Nam vẫn luôn chung một cội nguồn và khát vọng.

Chủ tịch nước cùng phu nhân tham dự sự kiện Xuân Quê Hương 2026.

Góp phần làm nên dấu ấn riêng của Xuân Quê Hương 2026, không gian văn hóa trà “Ngũ Thức Đài” do Thương hiệu Đôi Dép phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Nam Á và World T.E.A Connect thực hiện đã trở thành điểm dừng chân được đông đảo kiều bào và khách mời quan tâm. Không gian được kiến tạo với định hướng tôn vinh văn hóa trà Việt như một phần không thể tách rời của đời sống tinh thần người Việt, đồng thời phù hợp với tính chất trang trọng của một sự kiện đối ngoại quy mô lớn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tham dự sự kiện Xuân Quê Hương 2026.

“Ngũ Thức Đài” được xây dựng như một không gian thưởng trà mang tính biểu tượng, nơi hội tụ giữa ký ức văn hóa truyền thống và tinh thần của thời đại mới. Tại đây, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về nghệ thuật thưởng trà, cách lựa chọn nguyên liệu, phương pháp pha trà cũng như vai trò của trà trong giao tiếp và sinh hoạt của người Việt qua nhiều thế hệ.

Thông qua không gian “Ngũ Thức Đài”, Thương hiệu Đôi Dép cũng lan tỏa thông điệp “Chén trà kết nối kiều bào, chung tay kiến tạo kỷ nguyên Việt Nam vươn mình”. Thông điệp này nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một sợi dây bền chặt, kết nối cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức đóng góp và khát vọng đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trà nương Đôi Dép mời trà bà con kiều bào.

Đồng hành cùng Ngân hàng TMCP Nam Á và World T.E.A Connect tại Xuân Quê Hương 2026, Thương hiệu Trà Đôi Dép tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một người kể chuyện văn hóa, kể câu chuyện về trà, về con người Việt Nam và về khát vọng vươn mình của dân tộc bằng ngôn ngữ giản dị nhưng giàu chiều sâu.

Từ những chén trà ấm áp nơi Ngũ Thức Đài, tinh thần hướng về cội nguồn được lan tỏa, góp phần nuôi dưỡng một Việt Nam phát triển bền vững, giàu bản sắc và tự tin hội nhập với thế giới.