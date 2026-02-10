Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 10/2/2026 - XSBL 10/2

XSBL 10/2. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 10/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 10/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 10/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 10/2/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 10/2/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả tiền thưởng cho người trúng thưởng không quá 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ được kéo dài cho đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm 3 đài là Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm 3 đài là Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm 4 đài là Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang mở thưởng.

