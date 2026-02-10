Tương Bình Hiệp - Làng nghề hiếm hoi còn giữ trọn bí quyết sơn mài cổ

Bà Võ Thị Luôn, 68 tuổi, người lớn lên cùng nghề sơn mài cho biết, dù làng nghề không còn đông hộ kinh doanh như trước, nhưng chưa hề bị mất đi. "Chúng tôi vẫn làm, vì cái nghề đã gắn bó cả đời người, và vì nó vẫn giúp chúng tôi sống tốt", bà Luôn nói.