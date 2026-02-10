Đóng

Ca cảnh chèo Tiếng nói Việt Nam - Tiếng của non sông

(VTC News)

Ca cảnh chèo “Tiếng nói Việt Nam – Tiếng của non sông” của soạn giả, nhà báo Ngô Minh Hiển đã tái hiện hành trình khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

VTC News
