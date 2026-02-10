Cháy lớn tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 10/2, tại Nhà tình thương Hương La. Ngọn lửa bùng phát từ khu nhà kho làm nến đốt rồi lan sang khu nhà vật lý trị liệu, khiến khoảng 80m² bị thiêu rụi.

Nhà tình thương Hương La đang nuôi dưỡng 42 trẻ em khuyết tật với 15 sơ (nữ tu) trực tiếp chăm sóc. Thời điểm xảy ra cháy, tại cơ sở còn 13 sơ và 8 trẻ em khuyết tật, số còn lại đã về quê ăn Tết hoặc đi học.

Khu vực nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật được bố trí tách biệt với nơi xảy ra cháy. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, các sơ (nữ tu) nhanh chóng đưa toàn bộ trẻ em và những người có mặt ra khu vực an toàn, không xảy ra thương vong.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và khống chế hoàn toàn đám cháy, không để lan sang các khu vực lân cận.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

23h tối qua, tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên cũng xảy ra vụ cháy xưởng sản xuất sản phẩm nhựa. Do bên trong có nhiều vật liệu bắt lửa nên đám cháy bùng lên rất nhanh, lan rộng.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên điều động hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Bên trong chứa nhiều vật liệu nhựa dễ cháy cùng khói độc bao trùm khu vực xung quanh khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 2h ngày 10/2, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn, không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng xưởng nhựa rộng hơn 1.000m² bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Nhiều tường bao và mái tôn đổ sập do sức nóng của vụ hỏa hoạn.