Tầng 2 ngôi nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn, một người tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc vụ nổ dẫn tới sập khu vực tầng 2 ngôi nhà tại Hưng Yên. (Video: Huy Tùng)

Khoảng 7h45 ngày 10/2, tại thôn An Bá, xã Ân Thi xảy ra vụ nổ lớn. Tiếng nổ phát ra từ tầng 2 một ngôi nhà, làm mặt đất rung chuyển, nhiều mảng tường đổ sập, kèm theo khói lửa và bụi bốc lên mù mịt.

Bà Nguyễn Thị Nga Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Thi, cho biết vụ nổ khiến một người đàn ông (SN 1994) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ sập tầng 2 ngôi nhà sau tiếng nổ lớn. (Ảnh: Xuân Hoa)

Ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà 2 tầng bị phá hủy gần như toàn bộ tầng 2, nhiều mảng tường và mái nhà đổ nát, ngổn ngang.

Ngoài ra, một số nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện tình trạng rạn nứt tường và vỡ kính.

“Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ”, bà Nguyễn Thị Nga Linh thông tin.