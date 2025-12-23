Nổ lớn làm sập nhà trọ ở Hải Phòng, 2 người bị thương

(VTC News) -

Lãnh đạo phường An Hải (Hải Phòng) cho biết, Công an TP Hải Phòng đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ nổ làm sập nhà trọ khiến 2 người bị thương.

Ngay sau vụ nổ, 2 nạn nhân đã được chuyển đi cấp cứu.

Khoảng 21h35 ngày 22/12, Công an phường An Hải nhận được tin báo về vụ nổ xảy ra tại nhà trọ số 20, ngõ Đồng Diễn, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hải, Hải Phòng.

Ngay sau đó, Công an phường An Hải phối hợp Đội Cảnh sát PCCC khu vực 4 nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức phun nước dập lửa, đồng thời cùng người dân và lực lượng an ninh cơ sở đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ nổ làm 2 người bị thương gồm anh Quách Văn Hiếu (SN 1981, quê ở phố Re, xã Đại Đồng, Phú Thọ) bị bỏng nặng, thương tích ở mặt, tay, chân. Còn anh Quách Văn Chung (SN 1983, em trai anh Hiếu) bị thương tích ở chân do vào cứu anh Hiếu.

Cả 2 nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu.

Vụ nổ cũng làm sập hoàn toàn gian nhà trọ cấp 4 lợp mái tôn, rộng khoảng 20m² . Chủ nhà trọ là chị Nguyễn Thị Cam (SN 1966).

Công an phường An Hải đã phong toả hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc.