 Người đàn ông ở TP.HCM tử vong sau tiếng nổ lớn

Chiều 29/11, Công an xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn trên địa bàn khiến một người đàn ông tử vong.

Trưa cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Bưa, xã Nhuận Đức, bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Kiểm tra, nhiều người bàng hoàng phát hiện một căn nhà trong khu vực đã bị hư hỏng.

Người dân tụ tập gần hiện trường vụ nổ. (Ảnh cắt từ clip)

Tiếng nổ làm rung lắc đồ đạc của các căn nhà lân cận. Camera an ninh của nhà dân lân cận cũng ghi lại được thời điểm xảy ra vụ nổ. Vụ việc được trình báo lên chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khu vực quanh căn nhà gặp sự cố và một phần tuyến đường Nguyễn Thị Bưa được phong tỏa nghiêm ngặt, nhằm phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo UBND xã Nhuận Đức xác nhận vụ nổ khiến một người tử vong. Nạn nhân là nam giới nhưng danh tính cụ thể chưa được công bố.

Cũng trong ngày 29/11, một người phụ nữ được phát hiện tử vong nghi rơi từ sân thượng chung cư Phúc Yên trên đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, TP.HCM.

Nhiều người dân sinh sống tại chung cư cho biết vào đầu giờ sáng, họ nghe tiếng động mạnh. Khi đến kiểm tra, phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Trên cơ thể người phụ nữ này được xác định có dấu hiệu đa chấn thương.

Công an phường Tân Sơn khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ và y tế liên quan. Nhiều người cũng được mời để lấy lời khai.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân khoảng 35 tuổi, không phải là cư dân của chung cư. Người phụ nữ này để lại một tâm thư, đôi dép, tiền và thuốc tây…