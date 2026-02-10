Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công trường liên cấp ở Thanh Hóa

Ngày 10/2, tại xã Cẩm Thạch (tỉnh Thanh Hóa) diễn ra lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các em học sinh tại buổi lễ

Cẩm Thạch là xã miền núi nằm ở phía Bắc, cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 94 km. Địa phương này hiện có 4 trường trung học cơ sở; 4 trường tiểu học và 4 trường mầm non, với tổng số hơn 5.600 học sinh; điều kiện cơ sở vật chất giáo dục chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (Binh đoàn 12, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội) tài trợ; Binh đoàn 12 thi công. Công trình có quy mô xây dựng trên tổng diện tích 11.000 m2, gồm các hạng mục: nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà học lý thuyết 3 tầng, nhà lớp học bộ môn 3 tầng, nhà đa năng 1 tầng, nhà ăn và bán trú 3 tầng với đầy đủ các trang thiết bị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, xác định nguồn lực con người là nhân tố then chốt quyết định sự thành bại của một quốc gia, Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giáo dục và đào tạo càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chính là đầu tư cho công bằng trong tiếp cận giáo dục.

“Việc xây dựng ngôi trường này cần bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất cho học sinh nội trú, nhất là sau khi sáp nhập, nhiều em phải đi học xa. Các đơn vị cần nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện dự án một cách đồng bộ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Trung ương cùng tỉnh Thanh Hóa nhấn nút khởi công dự án.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tỉnh Thanh Hóa và Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết, triển khai thi công với tiến độ nhanh nhất có thể, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Quá trình triển khai không được để xảy ra tiêu cực, thất thoát.

Thủ tướng giao các đơn vị thực hiện dự án, sau Tết Nguyên đán, phải triển khai thi công khẩn trương, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31/8/2026 để kịp phục vụ năm học mới.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương cũng đã thăm, tặng quà đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026.