Nữ ca sĩ duy nhất trong danh sách xét công nhận chức danh phó giáo sư năm 2025

(VTC News) -

Theo danh sách được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, trong số 993 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh năm nay có 89 ứng viên giáo sư, 844 ứng viên phó giáo sư ở các ngành/liên ngành. So với năm 2024, số lượng ứng viên năm nay tăng mạnh từ 673 lên 933, tăng 260 người (gần 40%).

Đặc biệt trong số 3 ứng viên phó giáo sư ngành Nghệ thuật năm nay, NSƯT Tân Nhàn là nữ ứng viên, ca sĩ duy nhất lọt vào danh sách.

Trong số 3 ứng viên phó giáo sư ngành Nghệ thuật năm nay, NSƯT Tân Nhàn là nữ ứng viên, ca sĩ duy nhất lọt vào danh sách.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư được công bố trên trang web chính thức của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, NSƯT Tân Nhàn tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tân Nhàn, sinh năm 1982. Chị từng tốt nghiệp ngành Âm nhạc, chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Quốc gia Việt Nam vào năm 2010.

Tính đến nay, NSƯT Tân Nhàn có hơn 16 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Nữ ca sĩ đã giảng dạy tại nhiều trường khác nhau như Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật - Du lịch Hạ Long, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2017, chị được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó giữ chức vụ Trưởng khoa vào năm 2024.

NSƯT Tân Nhàn hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2 đề tài cấp cơ sở. Chị có 14 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín. Ngoài ra, chị cũng xuất bản 2 cuốn sách, có 3/13 tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân và 17 giải thưởng hướng dẫn.

Nhờ các thành tích đạt được, chị từng nhận 2 bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020.

Giọng ca sinh năm 1982 bắt đầu nổi tiếng khi tham gia cuộc thi Sao Mai 2005. Sau đó NSƯT Tân Nhàn chăm chỉ ra sản phẩm âm nhạc và tổ chức live show. Tên tuổi của chị gắn với một loạt sản phẩm âm nhạc như: Tình ta biển bạc đồng xanh, Sông đợi, Mưa xuân, Trăng khuyết, Đường tàu mùa xuân.