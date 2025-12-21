NSND Tấn Minh: 'Lân Nhã là một trong số ít nghệ sĩ khiến tôi nể phục'

(VTC News) -

Ca sĩ Lân Nhã vừa thực hiện thành công đêm nhạc Nhã concert, đánh dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp 15 năm ca hát. Sự xuất hiện của NSND Tấn Minh trong liveshow cũng nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

NSND Tấn Minh dí dỏm cho hay anh từng tổ chức liveshow nhưng "bé hơn của Lân Nhã". Vì vậy, anh cảm thấy rất vui khi được hát trong đêm nhạc hoành tráng lần này.

"Lân Nhã là một trong số ít những người đồng nghiệp khiến tôi nể phục. Cậu ấy vừa hát hay, đẹp trai còn hiền lành, giàu tình cảm. Tôi nhìn thấy sự tử tế trong nghề của Lân Nhã. Đó là lý do tôi không thể từ chối tham gia liveshow lần này", NSND Tấn Minh chia sẻ.

Tấn Minh và Lân Nhã hát ca khúc "Tình tự mùa xuân".

Lân Nhã cho biết Tấn Minh chính là thần tượng mà anh ngưỡng mộ từ thời còn sinh viên. Vì vậy, Lân Nhã rất hạnh phúc khi đàn anh nhận lời mời xuất hiện trong liveshow của mình.

“Những năm 2011 - 2012 khi gặp tại phòng trà, anh Tấn Minh tặng tôi album 'Bức thư tình thứ 5' với dòng chữ: 'Dành tặng em Lân Nhã'. Chữ ký giờ đã mờ nhưng tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên”, Lân Nhã tiết lộ.

Sau chia sẻ, cả hai hòa giọng trong ca khúc Tình tự mùa xuân, giống như cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông lịch lãm cùng chung lý tưởng âm nhạc.

Ngoài NSND Tấn Minh, Hoàng Quyên và Hương Tràm cũng là hai khách mời xuất hiện trong đêm nhạc. Lân Nhã cho biết đây đều là những người có tâm hồn và giọng hát đẹp, những giọng ca mà anh yêu mến.

Lân Nhã ngày càng trưởng thành sau 15 năm làm nghề.

Trong suốt 3 tiếng của liveshow, Lân Nhã mở ra một hành trình đầy cảm xúc thông qua 25 tiết mục với đa dạng thể loại, từ những bản tình bất hủ đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, kể cả những thử nghiệm mới mẻ với rock hay các bài hát trẻ trung.

Dù luôn tự nhận là người “không có khiếu ăn nói”, Lân Nhã quyết định tự dẫn dắt toàn bộ chương trình mà không cần đến MC chuyên nghiệp. Nam ca sĩ đã dẫn dắt khán giả đi từ những rung động đầu đời đến những chiêm nghiệm ở tuổi trưởng thành với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Một phần quan trọng không kém trong đêm nhạc là ca khúc mới trong album Nhã 2025. Khán giả lần đầu được thưởng thức những sáng tác mới như Thời gian nào phai dấu, Trước khi ngày mai đến, Hoàng hôn buông xuống, Đón em về.

Giọng ca Vietnam Idol thừa nhận chặng đường nghệ thuật của anh không liên tục, nhưng chính những quãng nghỉ và trải nghiệm thăng trầm đã trở thành chất xúc tác để tạo nên một "Lân Nhã của ngày hôm nay”. Với anh, đó là phiên bản chuyên nghiệp và sâu sắc nhất của chính mình.

Với những người yêu âm nhạc của Lân Nhã và đồng hành cùng anh suốt 15 năm qua, Nhã concert không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là lời hồi đáp trọn vẹn nhất cho tình cảm của họ.

Lân Nhã không chỉ mang đến cho khán giả của anh giọng hát thực lực được đặt trong một không gian tử tế mà còn vỗ về những tâm hồn đang tìm kiếm sự bình yên qua những bản tình ca đầy chiêm nghiệm.