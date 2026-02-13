Dự báo thời tiết 13/2: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón nắng kéo dài đến 29 Tết

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 13/2/2026

Ngày 13/2 (26 tháng Chạp), các tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ khoảng 1°C. Trưa - chiều 14/2, khu vực này hửng nắng, thuận lợi để người dân dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ đón năm mới. Trời rét về đêm và sáng.

Dự báo thời tiết ngày 13/2 (26 tháng Chạp), miền Bắc tăng nhiệt nhẹ. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Hà Nội buổi sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, sau đó mưa vài nơi, trời dần hửng nắng, nhiệt độ cao nhất tăng nhanh lên mức 22-24°C.

Cũng trong ngày 13/2, thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến TP Huế thời tiết thuận lợi hơn; mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng. Đến trưa và chiều, trời hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nắng ấm ở miền Bắc kéo dài đến 29 Tết Nguyên đán với nhiệt độ cao nhất 23-27°C, trong đó khu Tây Bắc có nơi trên 28°C, thấp nhất 16-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào vài nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 13/2/2026

TP Hà Nội đêm và sáng mưa phùn và sương mù rải rác, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26°C, phía Nam 26-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.