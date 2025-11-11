Những người không nên uống nước ép cần tây

(VTC News) -

Tác dụng của nước ép cần tây

Báo Lao động dẫn nguồn trang BBC Good Food cho biết, cần tây không chỉ là rau gia vị quen thuộc mà còn được ví như “thần dược” tự nhiên giúp thải độc, cải thiện tiêu hóa, tăng cường xương khớp và hỗ trợ giấc ngủ.

Dưới đây là những tác dụng của nước ép cần tây đối với sức khoẻ:

Giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng

Một ly nước ép cần tây trước giờ ngủ có thể giúp bạn thư giãn hơn. Loại rau này chứa magie và các hợp chất có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp giảm lo âu, hỗ trợ giấc ngủ sâu và dễ ngủ hơn.

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng

Cần tây chứa rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ và nước, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người đang trong chế độ ăn kiêng hoặc muốn duy trì vóc dáng.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, cần tây thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và ngăn ngừa táo bón. Đồng thời, nó còn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Làm đẹp da, chống lão hóa

Các chất chống oxy hóa trong cần tây như vitamin C, flavonoid và polyphenol có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ tế bào và giúp da sáng khỏe từ bên trong.

Tốt cho tim mạch và huyết áp

Cần tây chứa phthalide - hoạt chất tự nhiên giúp làm giãn mạch máu, hỗ trợ điều hòa huyết áp. Bên cạnh đó, lượng kali dồi dào trong loại rau này giúp cân bằng natri, giảm áp lực lên tim mạch.

Giảm viêm, hỗ trợ xương khớp

Những người bị viêm khớp, đau nhức xương nên thêm cần tây vào thực đơn hằng ngày. Các hợp chất như luteolin và apigenin trong cần tây có đặc tính kháng viêm tự nhiên, giúp làm dịu các vùng sưng đau.

Tăng cường sức khỏe xương

Không chỉ có canxi, cần tây còn giàu vitamin K và magiê - những dưỡng chất cần thiết để duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Nước ép cần tây tốt nhưng không phải ai cũng uống được

Giúp thải độc và lợi tiểu

Cần tây có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, hỗ trợ đào thải độc tố qua nước tiểu, làm sạch thận và giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn, nhất là trong những ngày ăn uống nhiều dầu mỡ.

Những người không nên uống nước ép cần tây

Báo Dân trí dẫn lời BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, cho biết nước ép cần tây tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng uống được.

Bác sĩ Vũ cho biết, những đối tượng không nên dùng là những người đang bị huyết áp thấp, người bị bệnh thận hay mắc những bệnh ngoài da, phụ nữ đang mang thai, để tránh những tác dụng phụ không mong muốn. Ngoài ra nếu đang dùng thuốc, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi thêm cần tây vào thực đơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, bạn nên uống cần tây vào trước bữa sáng 30 phút. Điều này sẽ giúp hạn chế việc nạp quá nhiều calo trong bữa ăn, đồng thời hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ngăn táo bón cũng như đầy hơi…

Một ngày bạn chỉ nên uống 500ml nước cần tây, có thể uống trong 1 lần hoặc chia ra các thời điểm khác nhau trong ngày. Một lượng nước ép cần tây vừa đủ mỗi ngày sẽ không gây hại cho cơ thể.

Ngoài ra, dù sử dụng sản phẩm nào để giảm cân, bạn vẫn nên kết hợp với các hoạt động thể dục, thể thao để tiêu hao calo và có thể đạt kết quả tốt nhất.