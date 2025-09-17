(VTC News) -

Uống nước ép mướp đắng vào buổi sáng có tác dụng gì?

Mướp đắng hay còn gọi là khổ qua là siêu thực phẩm cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị một số tình trạng sức khỏe. Vậy uống nước ép mướp đắng vào buổi sáng có tác dụng gì?

Tốt cho đường huyết

Báo Lao động dẫn nguồn trang Journal of Nutrition and Metabolism cho biết, mướp đắng từ lâu được biết đến với tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Gần đây, nhiều nghiên cứu khoa học hiện đại cũng chứng minh lợi ích tiềm năng của loại quả này trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, việc uống nước ép mướp đắng cũng cần thực hiện đúng cách để phát huy hiệu quả và tránh tác dụng phụ.

Nghiên cứu công bố trên Journal of Nutrition and Metabolism cũng cho thấy, chiết xuất từ mướp đắng giúp làm giảm lượng đường huyết lúc đói ở bệnh nhân tiểu đường loại 2 sau 12 tuần sử dụng.

Để đạt hiệu quả tối ưu, các chuyên gia khuyến cáo nên uống nước ép mướp đắng tươi vào buổi sáng lúc đói, khoảng 50–100ml mỗi ngày. Không nên dùng quá liều vì dễ gây hạ đường huyết quá mức, đau bụng hoặc tiêu chảy. Người bệnh đang dùng thuốc tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi kết hợp.

Dễ hấp thụ

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Medical News Today cho biết, với các loại thức uống có hoạt chất sinh học như mướp đắng thì uống vào buổi sáng khi bụng đói giúp hấp thu nhanh hơn.

Các enzyme, dịch vị chưa bị phân tán nhiều, giúp các hoạt chất như chất chống ôxy hóa flavonoid, charantin dễ đi vào hệ tuần hoàn hơn.

Uống nước ép mướp đắng buổi sáng rất tốt cho sức khoẻ.

Giảm lượng calo trong bữa sáng

Uống nước ép mướp đắng trước bữa ăn sáng có thể tạo cảm giác no nhẹ, giảm cảm giác đói. Kết quả là giảm lượng thực phẩm ăn vào, đặc biệt là các thực phẩm nhiều chất béo, đường trong bữa sáng.

Ngoài ra, thực hiện các thói quen lành mạnh vào sáng sớm sẽ dễ duy trì hơn, ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoài như công việc, căng thẳng hay ăn uống vặt.

Để làm nước ép mướp đắng, hãy chọn trái khổ qua tươi, không hư, rửa sạch rồi cắt bỏ ruột và hạt. Xay nhỏ mướp đắng với nước lọc, có thể thêm chút nước cốt chanh để giảm vị đắng và bổ sung vitamin C.

Nước ép nên được uống ngay để giữ được các dưỡng chất có hoạt tính cao. Nếu thích, mọi người có thể pha loãng hoặc kết hợp với nước ép rau quả khác như táo, dưa leo để dễ uống hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa

Uống nước ép mướp đắng khi bụng đói có thể cải thiện đáng kể quá trình tiêu hóa. Nước ép hoạt động như chất giải độc tự nhiên, giúp làm sạch gan và cải thiện sản xuất mật; hỗ trợ tiêu hóa chất béo và thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh.

Những người đang có các vấn đề về tiêu hóa có thể bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ép mướp đắng.

Nước ép mướp đắng cung cấp chất dinh dưỡng

Nước ép mướp đắng chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Một ly nước ép mướp đắng chứa vitamin C, A và một số vitamin B. Thêm vào đó, mướp đắng cũng giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại stress oxy hóa trong cơ thể.

Cải thiện sức khỏe làn da

Nước ép mướp đắng không chỉ có lợi cho sức khỏe bên trong mà còn thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Các chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm có trong nước ép mướp đắng có thể giúp giảm mụn trứng cá và các vấn đề về da khác.

Sử dụng nước ép mướp đắng thường xuyên có thể giúp da sáng hơn, thậm chí có thể giúp điều trị các tình trạng như bệnh vẩy nến và bệnh chàm.