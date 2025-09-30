Những mẹo nhỏ giúp giảm rụng tóc vào mùa thu

(VTC News) -

Tóc rụng là hiện tượng diễn ra thường xuyên; tuy nhiên vào mùa thu, lượng tóc rụng mỗi ngày có thể nhiều gấp 2 đến 4 lần so với những thời điểm còn lại trong năm (trung bình từ 25 đến 60 sợi mỗi ngày).

Điều này liên quan đến quy luật tự nhiên của tóc và sự ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Thời gian tóc rụng nhiều chỉ kéo dài khoảng 4- 6 tuần nhưng cũng đủ khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là những người có mái tóc mỏng.

Vào mùa thu, tóc rụng nhiều gấp 2 tới 4 lần so với những thời điểm khác trong năm. (Ảnh: Getty)

Vì sao tóc rụng nhiều vào mùa thu?

Vào mùa hè, những tia nắng làm tăng hormone nên tóc mọc khá nhiều và nhanh. Tới mùa thu, tóc sẽ bắt đầu rụng. Đây là chu kỳ mang tính chất tự nhiên trong của tóc.

Thêm vào đó, không khí hanh khô của mùa thu cũng khiến da đầu trở nên khô hơn, lượng bã nhờn giảm đi, lượng tế bào chết tăng lên. Những tế bào chết này làm tắc nghẽn lỗ chân lông, làm giảm hoạt động của tế bào nang lông, khiến tóc dễ rụng. Nhiệt độ hanh khô cũng khiến cho tóc bị khô, xơ xác và dễ bị gãy, rụng.

Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm của mùa thu cũng khiến sức đề kháng của tóc giảm. Tóc sẽ rụng nhiều hơn so với các thời điểm khác trong năm.

Theo các chuyên gia chăm sóc tóc, tóc rụng nhiều vào mùa thu không phải là hiện tượng bệnh lý. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài hơn 3 tháng và rụng từ 100 - 150 sợi mỗi ngày, bạn cần phải tìm tới sự tư vấn của các bác sĩ da liễu.

Tóc rụng nhiều vào mùa thu khiến nhiều người lo lắng. (Ảnh: Healthshots)

Các mẹo giảm rụng tóc vào mùa thu

Bạn hãy thử áp dụng các mẹo giảm rụng tóc mùa thu sau đây để mái tóc luôn khỏe và dày mượt.

Chải tóc đúng cách, nhớ chải trước khi tắm

Việc chải tóc trước khi tắm giúp giảm rụng tóc. Nếu bạn chải trong khi tắm, tóc sẽ rụng rất nhiều. Hãy cố gắng tắm vào buổi sáng thay vì buổi tối trước khi đi ngủ. Lý do là vì khi bạn đi ngủ với mái tóc ẩm, các nang tóc có thể bị tổn hại. Ma sát giữa tóc và vỏ gối tăng cao, tóc dễ bị hư tổn hơn.

Bạn không nên chải tóc quá nhiều lần trong ngày vì sẽ gây ra nhiều ma sát và kéo tóc gãy rụng. Bạn chỉ nên chải tóc 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Nên sử dụng đúng loại lược. Lược răng thưa rất nhẹ nhàng với tóc, cần được ưu tiên so với lược nhựa có lông quá khít.

Để giảm tình trạng rụng tóc vào mùa thu, bạn nên bắt đầu chải từ thân tóc (cách chân tóc khoảng 5 - 7cm) xuống ngọn, chia nhỏ từng lọn tóc rối ra để chải, sau đó mới chải tóc từ đỉnh đầu xuống hết phần chiều dài tóc. Cách này giúp làm tơi tóc hơn và hạn chế tổn thương tóc do lực kéo mạnh.

Để tránh tình trạng rụng tóc, bạn không nên chải khi tóc còn ướt. (Ảnh: Getty)

Giữ da đầu sạch, gội đúng cách

Bạn nên lựa chọn các sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp, có thể ưu tiên các loại dầu gội thảo dược với thành phần tự nhiên từ vỏ bưởi, bồ kết, hà thủ ô, sả, cỏ mần trầu, gừng,... Những nguyên liệu này không chỉ làm sạch da đầu mà còn kích thích mọc tóc và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng rụng tóc.

Một mẹo giảm rụng tóc nữa là tránh gội đầu bằng nước nóng vì nó khiến tóc giòn hơn, dễ gãy và rụng nhiều hơn. Hãy chọn nước ấm khi gội đầu. Khi gội sạch với dầu xả, hãy dùng nước lạnh. Thói quen này sẽ giúp bạn có mái tóc bóng mượt hơn.

Lau khô tóc nhẹ nhàng

Khi lau khô tóc, bạn hãy sử dụng khăn sợi nhỏ hoặc áo phông cũ vì khăn tắm thông thường có sợi thô và cứng gây ra nhiều ma sát. Bạn nên thấm khô tóc và bóp nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh và quấn khăn.

Massage tóc

Massage là biện pháp rất tốt để kích thích mọc tóc, giúp tóc dày hơn. Sau một ngày làm việc vất vả, bạn hãy tự thưởng cho mình một buổi massage da đầu thật thư giãn. Trước tiên, bạn dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khắp da đầu. Động tác này giúp tăng cường lưu thông máu đến da đầu, từ đó kích thích mọc tóc.

Bạn có thể tăng hiệu quả massage bằng cách thêm một chút dầu thầu dầu. Dầu thầu dầu được biết đến với tác dụng kích thích mọc tóc, giúp tóc khỏe mạnh và mềm mại. Các loại như tinh dầu oải hương, dầu dừa...đều có các thành phần tái tạo giúp tóc mọc nhanh hơn. Hãy massage da đầu hàng ngày trước khi đi ngủ, hoặc ít nhất một đến ba lần một tuần.

Ăn đủ chất, uống đủ nước

Trong chế độ ăn uống hàng ngày, bạn cần bổ sung nhiều vitamin và protein. Bạn nên ăn nhiều thực phẩm giàu kẽm, sắt và vitamin B12. Các loại thức ăn như cá, rau xanh, các loại hạt có tác dụng rất tốt cho tóc.

Bên cạnh đó, bạn cũng hạn chế dùng thực phẩm chế biến sẵn, các loại cafe, thuốc lá, đồ uống có ga, đồ ngọt hoặc đồ cay, đồ nhiều dầu mỡ.

Chọn sai lược cũng sẽ khiến cho tình trạng tóc rụng vào mùa thu trở nên nghiêm trọng hơn. (Ảnh: healthshots)

Ngoài chế độ ăn uống, bạn nên uống nước đều đặn và uống đủ lượng nước mỗi ngày. Ban đầu có thể khó hình thành thói quen uống nước, nhưng một khi đã bắt đầu, bạn sẽ quen dần. Bạn có thể thêm một ít trái cây hoặc dưa chuột vào nước uống. Đặt lời nhắc trên điện thoại để nhắc nhở bạn uống nước đều đặn trong ngày. Duy trì đủ nước là điều cần thiết để duy trì mái tóc khỏe mạnh, dài và dày.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng là nguyên nhân quan trọng tạo nên hiện tượng rụng tóc. Ngày nay, với lối sống bận rộn, chúng ta thường quên dành thời gian chăm sóc bản thân. Vì vậy, bạn hãy thử tìm tới các biện pháp như thiền, đọc sách, đi bộ thường xuyên, hoặc chỉ cần hít thở sâu để giảm căng thẳng trong cuộc sống. Bất cứ điều gì giúp bạn thư giãn, hãy thực hiện vì điều đó sẽ rất hữu ích với mái tóc của bạn.