Những điều cần lưu ý khi xây nhà trong ngõ

(VTC News) -

Khó khăn thường gặp khi xây nhà trong ngõ

Không có điểm tập kết vật liệu

Khó khăn nhất gia chủ thường gặp khi xây nhà trong ngõ là không có địa điểm tập kết nguyên vật liệu. Điều này buộc gia chủ phải tìm nơi tập kết vật liệu ở vị trí xa so với ngôi nhà.

Vận chuyển máy móc khó khăn

Không gian hạn chế cũng khiến việc vận chuyển máy móc thi công trở nên khó khăn, thậm chí nhiều nơi xe tải không thể vào được, buộc phải vận chuyển thủ công, tốn thời gian và chi phí.

Xây nhà trong ngõ gặp khó khăn khi vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc. (Ảnh: Wedo)

Nguy cơ mất an toàn lao động

Trong ngõ sâu, tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Không gian chật chội có thể khiến việc đổ đất đá xây dựng hoặc giàn giáo xếp không gọn, gây mất an toàn cho thợ thi công và người dân xung quanh.

Khó tối ưu ánh sáng và thông gió

Bên cạnh đó, không gian chật hẹp khiến thiết kế khó tối ưu ánh sáng và thông gió, đòi hỏi kiến trúc sư phải có giải pháp sáng tạo.

Lưu ý quan trọng khi xây nhà trong ngõ

Để việc xây nhà an toàn, tiết kiệm gia chủ cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

Khảo sát kỹ hiện trạng ngõ và vị trí xây dựng

Trước khi xây nhà, cần khảo sát thực tế con ngõ: độ rộng, độ dốc, khả năng xe tải hoặc xe chở vật liệu ra vào. Nếu ngõ quá hẹp (dưới 2m), cần tính đến phương án vận chuyển vật tư bằng xe ba gác, xe kéo tay hoặc thuê nhân công bốc xếp.

Ngoài ra, nên kiểm tra tình trạng nền đất và hệ thống thoát nước trong khu vực, tránh xây dựng ở nơi thường xuyên ngập úng hoặc có nền đất yếu gây sụt lún.

Xin giấy phép xây dựng

(Ảnh minh họa)

Nhà trong ngõ thường nằm sát khu dân cư đông đúc, dễ xảy ra tranh chấp về ranh giới đất hoặc ảnh hưởng đến hàng xóm khi thi công. Do vậy, gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin phép xây dựng, bản vẽ kỹ thuật và xác định rõ mốc giới.

Việc tuân thủ đúng quy định sẽ giúp quá trình thi công suôn sẻ, tránh bị đình chỉ hoặc xử phạt hành chính do xây dựng sai phép.

Chọn giải pháp thiết kế tối ưu

Nhà trong ngõ thường có mặt tiền nhỏ, thiếu ánh sáng và thông gió tự nhiên. Vì vậy, khi thiết kế cần ưu tiên yếu tố thông thoáng và tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Gia chủ có thể chọn kiểu nhà lệch tầng, giếng trời hoặc sử dụng cửa kính, vật liệu sáng màu để mở rộng không gian thị giác.

Chuẩn bị phương án thi công và vận chuyển vật liệu

Thi công trong ngõ nhỏ đòi hỏi kế hoạch vận chuyển vật tư hợp lý để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Nhiều công trình phải chia nhỏ khối lượng vật liệu, vận chuyển theo giờ quy định hoặc ban đêm.

Chọn nhà thầu có kinh nghiệm

Một đơn vị thi công chuyên nghiệp sẽ biết cách xử lý các tình huống khó như không gian chật, nền đất yếu hay yêu cầu chống thấm tốt cho tường giáp ranh. Họ cũng có kinh nghiệm xin phép, chuẩn bị biện pháp thi công an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến nhà lân cận.