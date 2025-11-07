Có nên xây nhà cao tầng trên nền đất yếu?

(VTC News) -

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhu cầu xây dựng nhà cao tầng trên diện tích đất hạn chế ngày càng tăng. Tuy nhiên, không phải khu vực nào cũng có nền đất vững chắc. Ở nhiều nơi, đặc biệt là vùng ven sông, ao hồ san lấp hoặc khu vực đất bùn, đất yếu là tình trạng phổ biến.

Rủi ro khi xây nhà trên nền đất yếu

Nền đất yếu là loại đất có độ chặt thấp, khả năng chịu tải kém và dễ bị lún khi có tác động của tải trọng lớn như nhà nhiều tầng. Các loại đất thường được xem là “đất yếu” gồm đất sét dẻo, đất bùn, đất than bùn hoặc đất có độ ẩm cao. Khi xây dựng trên nền đất yếu, công trình rất dễ gặp phải các hiện tượng như lún không đều, nứt tường, nghiêng nhà hay thậm chí là sụt lún nghiêm trọng gây mất an toàn.

Rủi ro lớn nhất của việc xây nhà cao tầng trên đất yếu là tải trọng của công trình vượt quá khả năng chịu lực của nền móng. Một căn nhà 3-5 tầng nếu không được xử lý nền cẩn thận có thể bị lún chỉ sau một thời gian ngắn, làm giảm tuổi thọ công trình và tiềm ẩn nguy cơ sập đổ.

Xây nhà trên nền đất yếu cần có biện pháp xử lý nền móng phù hợp. (Ảnh: Happynest)

Có nên làm nhà cao tầng trên nền đất yếu?

Theo các kiến trúc sư, với công nghệ tiên tiến như hiện nay, việc xây nhà trên nền đất yếu hoàn toàn có thể thực hiện được khi có biện pháp xử lý nền móng phù hợp.

Tuy nhiên, chi phí xây dựng trên nền đất yếu sẽ tăng đáng kể so với nền đất tốt. Tùy mức độ yếu của đất, chi phí xử lý nền có thể chiếm từ 10% đến 30% tổng kinh phí xây dựng. Do vậy, nếu điều kiện tài chính không cho phép, hoặc khu vực quá gần sông hồ, nguy cơ sạt lở cao, thì không nên xây nhà cao tầng. Thay vào đó, nên chọn mô hình nhà thấp tầng kết hợp móng bè để đảm bảo an toàn.

Giải pháp xây nhà an toàn trên nền đất yếu

Để công trình bền vững, khi xây nhà trên nền đất yếu trước hết cần khảo sát địa chất kỹ lưỡng. Việc này giúp xác định chính xác độ sâu lớp đất yếu, từ đó chọn giải pháp móng phù hợp.

Với công trình 2 - 3 tầng trở xuống có thể sử dụng cọc tre. Ở khu đất ẩm ướt, ngập nước, cọc tre có độ bền từ 60 - 70 năm, hoặc lâu hơn. Cọc tre được sử dụng để gia cố nền đất cho công trình có tải trọng truyền xuống đất không lớn.

Nếu nhu cầu xây dựng cao hơn, nhà 4 - 5 tầng, cần tính đến các giải pháp thi công móng khác như móng đơn, móng bè, móng băng. Mỗi loại móng, có sức chịu tải trọng khác nhau. Dựa vào địa chất, kỹ sư sẽ tư vấn chính xác loại móng cho công trình.