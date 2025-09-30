Những sai lầm cần tránh khi xây nhà gác lửng

(VTC News) -

Nhà gác lửng ngày càng được ưa chuộng nhờ tối ưu diện tích sử dụng, chi phí hợp lý và mang lại cảm giác không gian mở. Tuy nhiên, không ít gia chủ gặp phải rắc rối sau khi xây dựng chỉ vì mắc những sai lầm cơ bản.

Để có được công trình bền đẹp, tiện nghi và tiết kiệm, gia chủ cần chú ý những sai lầm thường gặp khi xây nhà gác lửng dưới đây:

Không tính toán kỹ chiều cao tầng

Một trong những lỗi phổ biến nhất là thiết kế gác lửng quá thấp hoặc quá cao. Nếu gác lửng quá thấp sẽ gây cảm giác bí bách, ngột ngạt, khó lưu thông không khí.

Ngược lại, gác lửng quá cao làm tăng chi phí xây dựng, ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của ngôi nhà. Chiều cao hợp lý thường dao động từ 2,2m – 2,5m tùy công năng sử dụng.

Thiết kế gác lửng quá cao hoặc quá thấp là sai lầm phổ biến. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Gác lửng không có ô thoáng, cửa sổ

Không thiết kế cửa sổ hoặc ô thoáng sẽ khiến gác lửng thêm bí bách. Chỉ một ô thoáng hoặc cửa sổ, không gian sẽ trở nên thông thoáng hơn. Thêm nữa, bố trí cửa sổ ở gác xép giúp lấy ánh sáng tự nhiên, không khí lưu thông.

Xà ngang chèn gác lửng

Không ít trường hợp gác lửng được thiết kế làm phòng ngủ, nằm ngay dưới xà ngang của ngôi nhà. Trong phong thủy, điều này không tốt do xà ngang chắn phía trên chỗ ngủ sẽ gây cảm giác khó chịu, nặng nề khi thức dậy. Nếu gác lửng chỉ để chứa đồ có thể bỏ qua chi tiết này.

Sử dụng vật liệu không phù hợp

Gác lửng đòi hỏi kết cấu chắc chắn nhưng trọng lượng nhẹ để không ảnh hưởng đến nền móng. Nhiều người chọn bê tông cốt thép quá dày hoặc sàn gỗ kém chất lượng, dẫn đến chi phí cao hoặc nhanh xuống cấp.

Giải pháp tối ưu là sử dụng sàn panel, sàn gỗ công nghiệp chịu lực, hoặc thép hộp nhẹ kết hợp tấm lót xi măng để giảm tải trọng.

Cầu thang bất tiện

Cầu thang lên gác lửng quá dốc, quá hẹp hoặc đặt sai vị trí sẽ gây nguy hiểm và chiếm diện tích. Nên chọn kiểu cầu thang nhỏ gọn như cầu thang chữ L, cầu thang xương cá, hoặc cầu thang gấp xếp, đồng thời bố trí ở góc nhà để tiết kiệm không gian sinh hoạt.

Không dự trù ngân sách phát sinh

Xây nhà gác lửng tưởng chừng tiết kiệm nhưng vẫn có nhiều chi phí ẩn như gia cố móng, chống thấm, lắp đặt lan can, hệ thống điện nước bổ sung.

Nếu không dự trù từ đầu, gia chủ dễ rơi vào tình trạng đội vốn, phải cắt giảm chất lượng vật liệu hoặc bỏ bớt hạng mục quan trọng.

Thiếu an toàn và tính thẩm mỹ

Lan can quá thấp, bậc cầu thang trơn trượt, thiếu tay vịn… đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ngoài ra, nhiều gia chủ trang trí gác lửng quá cầu kỳ khiến không gian trở nên rối mắt. Nên chọn nội thất tối giản, gam màu sáng và lan can chắc chắn sẽ giúp gác lửng vừa đẹp vừa an toàn.