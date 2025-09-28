Những cổng kết nối quan trọng nhất mà Smart TV cần có

(VTC News) -

Muốn khai thác tối đa tính năng của Smart TV, người dùng cần hiểu rõ các cổng kết nối phổ biến như HDMI, USB, LAN, Optical và ARC – mỗi loại đều có vai trò riêng trong trải nghiệm hình ảnh và âm thanh.

Các cổng kết nối cơ bản trên Smart TV.

Cổng HDMI – “xương sống” của kết nối hình ảnh

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) là cổng kết nối phổ biến nhất trên Smart TV hiện nay. Nó cho phép truyền tải đồng thời hình ảnh và âm thanh chất lượng cao chỉ qua một dây cáp duy nhất.

Người dùng có thể kết nối TV với đầu phát HD, máy chơi game, laptop, Android box hoặc Apple TV. Khi chọn mua, nên ưu tiên các mẫu TV có từ 2 đến 3 cổng HDMI, đặc biệt là chuẩn HDMI 2.1 để hỗ trợ độ phân giải 4K/8K và tốc độ làm mới cao.

Hướng dẫn sử dụng cổng kết nối HDMI của Smart TV. (Nguồn: Samsung)

Cổng USB – tiện lợi cho giải trí và lưu trữ

Cổng USB trên Smart TV giúp người dùng dễ dàng kết nối ổ cứng, USB hoặc các thiết bị ngoại vi như chuột và bàn phím. Đây là cách tiện lợi để phát nhạc, xem phim hoặc trình chiếu ảnh từ thiết bị lưu trữ. Một số dòng TV cao cấp còn hỗ trợ USB 3.0, giúp truyền dữ liệu nhanh hơn và ổn định hơn.

Cổng LAN (Ethernet) – ổn định hơn Wi-Fi

Cổng LAN (Ethernet) là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn kết nối mạng ổn định hơn so với Wi-Fi. Trong các trường hợp xem phim 4K hoặc chơi game trực tuyến, việc kết nối trực tiếp với modem hoặc router qua cổng LAN sẽ đảm bảo tốc độ mạng cao và ít bị gián đoạn.

Cổng Optical – âm thanh số chất lượng cao

Cổng Optical, hay còn gọi là Toslink, là cổng truyền âm thanh kỹ thuật số từ TV sang loa hoặc dàn âm thanh. Ưu điểm của loại cổng này là cho chất lượng âm thanh rõ nét, không bị nhiễu. Optical đặc biệt phù hợp với các hệ thống âm thanh không hỗ trợ HDMI ARC.

Cổng HDMI ARC/eARC – tối ưu hóa âm thanh

Cổng HDMI ARC (Audio Return Channel) là một tính năng đặc biệt của HDMI, cho phép truyền âm thanh từ TV về loa mà không cần thêm dây cáp riêng. Người dùng có thể dễ dàng kết nối với soundbar hoặc receiver, giúp giảm số lượng dây kết nối.

Phiên bản nâng cấp eARC hỗ trợ âm thanh vòm cao cấp như Dolby Atmos và DTS:X, mang lại trải nghiệm điện ảnh sống động hơn.

Cổng AV, Component, và Jack 3.5mm – dành cho thiết bị cũ

Một số Smart TV vẫn giữ lại các cổng kết nối truyền thống như AV (3 màu đỏ, trắng, vàng), Component (5 màu) và jack tai nghe 3.5mm. Những cổng này rất hữu ích với người dùng đang sở hữu các thiết bị đời cũ như đầu DVD hoặc máy chơi game retro, giúp tiết kiệm chi phí thay thế.

Hướng dẫn cách kết nối thiết bị AV và Component vào Smart TV - giải pháp cho người dùng vẫn sử dụng đầu DVD, máy chơi game đời cũ. (Nguồn: Samsung)

Khi mua Smart TV, đừng chỉ quan tâm đến kích thước hay độ phân giải – hãy kiểm tra kỹ các cổng kết nối. Một chiếc TV có đầy đủ HDMI, USB, LAN, Optical và ARC sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các thiết bị ngoại vi và nâng cao trải nghiệm giải trí tại gia.