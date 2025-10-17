Những cây phong thủy hợp với người tuổi Dậu

(VTC News) -

Người tuổi Dậu thường được đánh giá là thông minh, chăm chỉ, khéo léo và có óc quan sát sắc bén. Họ có khả năng tổ chức tốt, biết lập kế hoạch, biết tính toán thiệt hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tuy nhiên, người tuổi Dậu cũng có điểm yếu là dễ cầu toàn, đôi khi bảo thủ, và thường chịu áp lực từ chính sự kỳ vọng của bản thân.

Vì thế, việc lựa chọn cây phong thủy hợp tuổi Dậu không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn giúp cân bằng năng lượng, có mục đích kích hoạt tài vận, giảm bớt căng thẳng. Tùy theo từng mệnh ngũ hành, người tuổi Dậu sẽ hợp với những loại cây khác nhau, phù hợp để đặt ở nhà, bàn làm việc hay văn phòng.

Những người cầm tinh con gà (tuổi Dậu) thuộc các năm sinh sau:

- Ất Dậu (1945, 2005) – mệnh Thủy (Tuyền Trung Thủy – Nước trong suối)

- Đinh Dậu (1957, 2017) – mệnh Hỏa (Sơn Hạ Hỏa – Lửa dưới núi)

- Kỷ Dậu (1969) – mệnh Thổ (Đại Trạch Thổ – Đất nền nhà)

- Tân Dậu (1981) – mệnh Mộc (Thạch Lựu Mộc – Gỗ cây lựu đá)

- Quý Dậu (1993) – mệnh Kim (Kiếm Phong Kim – Vàng trong kiếm).

Mỗi bản mệnh có những yếu tố sinh – khắc khác nhau. Khi chọn cây phong thủy, nên căn cứ theo ngũ hành tương sinh, tương khắc để cây vừa hợp mệnh, vừa mang lại may mắn, bình an.

Cây phong thủy hợp với người tuổi Dậu mệnh Kim

Người mệnh Kim mạnh mẽ, quyết đoán, có chí tiến thủ và khả năng lãnh đạo tốt. Tuy nhiên, đôi khi họ hơi lạnh lùng, cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Để dung hòa tính cách, người mệnh Kim nên chọn cây giúp tăng sự hài hòa, mềm mại và thu hút vận may. Màu hợp: Trắng, bạc (bản mệnh), vàng, nâu đất (Thổ sinh Kim).

Cây phong thủy nên trồng:

- Cây bạch mã hoàng tử: Mang ý nghĩa thăng tiến, quyền quý và thuận lợi trong công danh.

- Cây ngọc ngân: Lá có ánh trắng, biểu trưng cho quý nhân phù trợ.

- Cây lan chi: Cân bằng năng lượng, giúp tinh thần minh mẫn và tập trung.

- Cây kim ngân: Tăng tài khí, kích hoạt cung tiền tài.

Cây lan chi. (Ảnh: Vinaxanh)

- Cây cung điện vàng: Viền lá vàng hợp bản mệnh, giúp công việc thuận buồm xuôi gió.

Tránh: Cây có màu đỏ, cam, hồng (thuộc hành Hỏa – Hỏa khắc Kim).

Cây phong thủy hợp với người tuổi Dậu mệnh Mộc

Người mệnh Mộc có tư duy sáng tạo, năng động, giàu ý chí, tuy nhiên đôi khi quá cảm tính, dễ nóng vội. Cây phong thủy hợp mệnh Mộc giúp cân bằng cảm xúc, thu hút tài vận và củng cố sự kiên định. Màu hợp: Xanh lá, xanh dương, đen – thuộc Mộc và Thủy (Thủy sinh Mộc). Cây hợp mệnh:

- Cây kim tiền: Lá xanh, dáng khỏe, tượng trưng cho tài lộc dồi dào.

- Cây ngọc bích: Thu hút may mắn, biểu tượng cho thịnh vượng lâu dài.

- Cây trầu bà đế vương xanh: Mang năng lượng mạnh mẽ, giúp vượt qua thử thách.

- Cây tùng bồng lai: Tăng cường sinh khí, biểu trưng cho sự bền vững.

Tránh: Cây màu trắng hoặc vàng kim (Kim khắc Mộc).

Cây phong thủy hợp với người tuổi Dậu mệnh Thủy

Mệnh Thủy đại diện cho trí tuệ, sự mềm mại và khả năng thích ứng cao. Người tuổi Dậu mệnh Thủy thường có đầu óc nhạy bén, giỏi giao tiếp, nhưng đôi khi dễ dao động và thiếu kiên định. Vì vậy, cây phong thủy hợp mệnh Thủy nên có màu xanh nước biển, trắng, đen hoặc xanh dương, dáng cây thanh mảnh, mềm mại.

Cây phong thủy phù hợp:

- Cây phát tài thủy: Tên gọi đã nói lên ý nghĩa thu hút tài lộc, thịnh vượng.

- Cây lan Ý: Tượng trưng cho bình an, giúp ổn định tâm lý.

- Cây ngọc ngân: Hợp với màu bản mệnh, được cho là giúp kích hoạt vận may.

- Cây dây nhện: Tượng trưng cho trí tuệ, linh hoạt – hợp tính cách tuổi Dậu.

- Cây lưỡi hổ: Cân bằng năng lượng, được cho là bảo vệ chủ nhân khỏi tà khí.

- Cây cung điện vàng: Vừa hợp màu trắng – Kim sinh Thủy, vừa đem lại khí vận tích cực.

Nên trồng cây trong chậu thủy tinh, có nước hoặc đặt gần nguồn nước để tăng năng lượng Thủy.

Cây ngọc ngân. (Ảnh: Nhamoixanh)

Cây phong thủy hợp với người tuổi Dậu mệnh Hỏa

Người mệnh Hỏa tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và đam mê. Họ dám nghĩ, dám làm nhưng dễ nóng nảy, bốc đồng. Do đó, cây hợp mệnh Hỏa cần giúp ổn định cảm xúc, kích hoạt may mắn, thúc đẩy danh vọng. Màu hợp: Đỏ, cam, hồng, tím (màu bản mệnh), hoặc xanh lá cây (Mộc sinh Hỏa).

Cây phong thủy nên trồng:

- Cây hồng môn: Hoa đỏ rực, tượng trưng cho tài lộc, danh tiếng và tình duyên thuận lợi.

- Cây phú quý: Mang tên gọi cát tường, giúp tăng tài vận.

- Cây vạn lộc: Lá đỏ hồng, biểu trưng cho thịnh vượng, vượng khí.

- Cây trạng nguyên: Mang ý nghĩa công danh đỗ đạt, sự nghiệp hanh thông.

- Cây Thiết mộc lan: Cây lớn hợp đặt phòng khách, thu hút tài khí.

Tránh: Cây màu đen, xanh nước biển (Thủy khắc Hỏa).

Cây phong thủy hợp với người tuổi Dậu mệnh Thổ

Mệnh Thổ biểu trưng cho sự vững vàng, trung hậu, đáng tin cậy. Người tuổi Dậu mệnh Thổ có nội lực mạnh, nhưng lại dễ bảo thủ, thiếu linh hoạt. Vì vậy, nên chọn cây phong thủy giúp tăng cường năng lượng tích cực, kích hoạt tài lộc và sáng tạo. Màu hợp: Nâu, vàng, đỏ, cam, hồng (Hỏa sinh Thổ).

Cây phong thủy nên trồng:

- Cây hồng phát lộc: Lá đỏ rực rỡ, biểu tượng của thịnh vượng.

- Cây sen đá nâu hoặc đỏ: Thể hiện sự bền bỉ, kiên định và sung túc.

- Cây cẩm nhung hồng: Màu sắc tươi tắn, kích hoạt năng lượng Hỏa sinh Thổ.

- Cây trầu bà vàng: Cân bằng năng lượng, mang may mắn cho gia đạo.

Tránh: Cây màu xanh đậm, đen, hoặc xanh dương (Thủy khắc Thổ).

Cách trưng bày cây phong thủy giúp tăng tài lộc cho người tuổi Dậu

Đặt cây ở hướng Đông Nam hoặc Nam: giúp kích hoạt cung tài lộc, danh vọng.

Phòng khách: Nên chọn cây lớn như kim ngân, thiết mộc lan, hồng phát lộc đặt gần cửa chính để hút tài khí.

Bàn làm việc: Nên chọn cây nhỏ như kim tiền, ngọc ngân, phú quý – vừa đẹp mắt vừa kích hoạt năng lượng.

Phòng ngủ hoặc phòng đọc sách: Dùng cây nhỏ, lá mềm như lan chi, dây nhện, cung điện vàng – giúp thư giãn, tăng tập trung.

Tránh để cây chết, úa, khô héo vì sẽ tạo năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng tài vận.