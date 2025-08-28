Nhiều người Hà Nội nháo nhác tìm biển số xe bị 'rụng' trên đường ngày mưa ngập

(VTC News) -

Mưa lớn kéo dài vào ngày 26/8 và sáng 27/8 tại Hà Nội khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, xe cộ ngập nửa thân trong nước. Sau trận ngập, nhiều người phát hiện biển số xe của mình biến mất. Biển số các loại xe thường được bắt vào cản trước chỉ bằng các ốc vít. Vì vậy, khi đi qua các vùng ngập sâu hơn 50cm, gặp sức cản của nước, biển xe dễ bị bung, rơi. Ngoài biển số thì lưới tản nhiệt, logo của các phương tiện cũng dễ rơi rớt khi xe cố di chuyển trong làn nước.

Trên mạng xã hội hiện có nhiều bài đăng tìm kiếm biển số xe với lượng tương tác lớn. Các tài xế nháo nhác xin lại biển số: "Sáng 26/8, tôi chở khách từ khu vực Nam Anh Khánh ra ngoài. Sau khi trả khách mới ngỡ ngàng khi thấy biển số không còn đính ở xe nữa. Vì lộ trình chỉ di chuyển qua điểm ngập, tôi đoán biển số của mình đã bị rơi tại đây. Ai nhặt được cho xin lại với".

"Sáng hôm 27/8, mình đi qua đoạn ngập sâu dưới chân cầu Nhật Tân thì bị rơi biển số. Chiều phải đưa xe về nhà cất và lấy xe máy đi tìm biển số mà vẫn chưa tìm ra được. Mong người ở khu vực đó nhặt được thì liên hệ với mình"; "Trời nắng, hết ngập, mình xin phép đăng tìm biển số xe bị sóng cuốn trôi ở cung đường sân Mỹ Đình. Thời gian khoảng 18h ngày 26/8/2025. Ai nhặt được cho em xin lại và hậu tạ ạ"; "Tối qua, mình có lội nước ở khu vực chân cầu Láng Hạ. Xe rớt mất cái biển số. Nhà nào nhặt được cho em xin lại và hậu tạ"...

Nhiều người nhặt được biển số xe bị rơi, cũng chia sẻ lên mạng xã hội để tìm tài xế đến lấy. (Nguồn: OFFB)

Bên cạnh đó, nhiều người nhặt được biển số xe cũng chia sẻ hình ảnh trên các trang cộng đồng mạng xã hội để tìm kiếm chủ nhân trả lại: "Mình nhặt được biển xe của bác nào tối qua đi qua đoạn ngập nước ở Đông Anh thất lạc thì qua lấy nhé"; "Tôi nhặt được 20 biển số xe bị rơi tại khu vực Hoàng Cầu. Chủ xe qua chỉ cần đem đăng ký qua là lấy lại nhé".

Nhiều cư dân mạng chia sẻ kinh nghiệm về việc sử dụng dịch vụ nhặt biển số những ngày mưa ngập: "Mấy năm trước ở những vùng ngập thường có dịch vụ nhặt biển số xe xong bắt chuộc 200.000 - 500.000 đồng. Mọi người cần đề cao cảnh giác để tránh bị lừa trong những tình huống như vậy"; "Nghề nhặt biển số đã hình thành từ khá lâu. Các bác tài xế nên cảnh giác kẻo mức giá chuộc leo thang chóng mặt"; "Dịch vụ chuộc lại biển số thường xuất hiện tại những nơi ngập sâu ở Hà Nội sau mỗi trận mưa lớn".

Về những người vô tình nhặt được biển số và bắt chuộc, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất bình: "Truyền thống của người Việt Nam là nhặt được của rơi trả lại người mất chứ không phải đem chính của rơi đó thành món đồ mua bán, mặc cả"; "Trường hợp người mất biển số muốn cảm ơn thì có thể tự nguyện gửi cho người nhặt được một món tiền để cảm ơn, chứ bắt chuộc là sai rồi, ai bắt chuộc thì có thể báo với chính quyền".

Tài khoản Trà My chia sẻ kinh nghiệm: "Ai mất biển số xe cần nhanh chóng mang đến trụ sở cảnh sát giao thông nơi sinh sống để làm thủ tục báo mất. Như vậy, bạn có thể tránh trường hợp biển số bị kẻ xấu lợi dụng hoặc mất tiền oan".

Cách phòng tránh rơi biển số xe trong ngày mưa ngập cũng được nhiều người phổ biến: "Các anh chị có thể sử dụng băng dính, keo dán chuyên dụng cho biển số xe. Đây là cách làm nhanh và đơn giản, có thể áp dụng tạm thời. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này thường không cao trong thời gian dài, cần phải chăm bảo dưỡng".

"Đến vùng nước sâu, mọi người di chuyển chậm khoảng 5-10 km/h, giữ ga đều để tạo sóng nước nhỏ phía trước, hạn chế lực tác động mạnh vào biển số. Như vậy, tài xế không còn lo biển bị ra nữa"; "Trong ngày mưa, tài xế nên thường xuyên kiểm tra các mối gắn, ốc vít giữ biển số để đảm bảo chúng luôn được siết chặt. Đặc biệt trong mùa mưa bão như hiện nay, các chủ xe có thể đem ra hãng để gắn thêm giá đỡ chuyên dụng sẽ tạo thêm điểm tựa, phân tán lực và cố định biển số chắc chắn hơn vào khung xe"...