Khắp nơi ngập sâu, người Hà Nội nháo nhác lên mạng hỏi nhau đường đi làm

(VTC News) -

Sáng 26/8, trận mưa lớn kéo dài cả đêm do hoàn lưu cơn bão số 5 khiến Hà Nội ngập sâu khắp nơi. Nhiều khu dân cư được bà con hài hước gắn từ “vịnh” ở phía trước tên để mô tả tình hình “đường thành sông, góc phố thành ao hồ”.

“Khu xyz có đi được không các bác ơi?”

Từ sáng sớm, trên các diễn đàn mạng đã có nhiều bài đăng chia sẻ tình hình của những người đang ở trên đường. Sắp đến giờ đi làm hay chở con đi học, mạng xã hội tràn ngập những status, bình luận của người Hà Nội hỏi tình hình ngập lụt và tắc đường ở những đoạn đường mình sẽ phải đi qua và cư dân mạng nhiệt tình trả lời cả bằng ảnh, video cùng chú thích chi tiết và lời khuyên.

Trong sáng nay, có lẽ đây là nội dung có lượng tương tác, phản hồi nhiều nhất trên mạng xã hội.

"Ai ở khu Đông Ngạc, Nhật Tảo cập nhật tình với. Mưa ngập sâu 20cm rồi, mình lấy xe đi làm mà sợ chết máy quá"; “Tuyến Tố Hữu có đi nổi không các bác ơi?; "Cập nhật tình hình cho anh em ngập nửa bánh xe máy tại Đại lộ Thăng Long, Nam An Khánh, Yên Nghĩa… rồi nhé. Giao thông ách tắc nhiều xe chết máy".

Đường Mỹ Đình nước ngập sâu hơn nửa chiếc xe máy khiến giao thông rất khó khăn.

"Đầu đường Yên xá và cuối ngõ 21 Yên Xá, phường Thanh Trì ngập sâu, tài xế nào cứng tay thì đi được còn không nên quay xe"; "Mình ngồi xe buýt đến đoạn đường Võ Chí Công thì ngập nặng nhé”; "Đường Minh Khai đang ngập sâu lắm. Mọi người đi làm qua con đường này nên rẽ hướng khác hoặc quay đầu lại ạ”…

Giang Nguyễn cập nhật tình hình: "Phố Nguyễn Khuyến, Văn Miếu đang mưa to nhưng nước rút bớt và chưa hết ngập. Ai đi làm có thể rẽ sang tuyến Lê Duẩn đi Xã Đàn nhé. Tại đây thì không còn ngập và vùng trũng nước sâu, xe máy có thể đi ngang qua thoải mái".

Mai Chi chia sẻ: "Tình hình ngập lụt ở Đại lộ Thăng Long ra phố Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Đường tắc từ lối ra đê Đào Nguyên kéo dài lối vào đường gom. Ngập sâu đoạn ngã tư lối vào đường gom. Một chiếc container đang ngập sâu nửa xe, dừng lại tại đây. Mọi người đi đường gom lối ra cầu Tây Mỗ. Bên cạnh đó, ngã tư từ Trần Duy Hưng đến Nguyễn Xiển ngập hết nửa bánh xe máy. Nói chung là mọi người không có công việc cần thiết thì xin làm việc ở nhà nhé".

Khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm ngập sâu khiến nhiều xe chết máy, gây ra ách tắc cục bộ.

Tuyến đường trước cửa Aeon Mall sang Cổ Linh đang có tình trạng ùn ứ xe do ngập. Nhiều người đi làm qua đây bảo nhau nên rẽ sang đường khác.

Đua nhau xin ảnh ngập để báo cáo sếp

Đường ngập đến mức xe không chạy được, gọi taxi hay Grab cũng không nổi, nhiều người bế tắc trong việc đi làm hoặc chở con đi học. Vì thế, trên các diễn đàn, nhiều nhân viên công sở xin “500 anh em” gửi cho mình ảnh ngập lụt nghiêm trọng ở khu vực họ sống hoặc tuyến đường họ phải đi để tới công ty.

“Anh chị em nào đang phải bơi ở khu Phạm Hùng cho em xin cái ảnh ngập làm tư liệu gửi sếp với ạ; chứng minh là đường nhà em không đi được ạ”; “Có ai đang ở ngã tư Keang Nam cho em xin ảnh với, sếp em đến được công ty từ sáng nên không chịu tin là nhân viên đi không nổi”; “Em xin ảnh tuyến Lê Văn Lương để báo cáo lý do đi muộn ạ”…

Đáp lại cũng là những hình ảnh được chụp ngay tại hiện trường cùng chỉ dẫn nhiệt tình: “Ở nhà thôi, tôi mất 1 tiếng 20 phút mới nhích được 500 mét”; “Tôi hối hận vì ra đường, muốn đến công ty sớm nhưng có đến được đâu, việc vẫn không làm được mà người ướt, xe hỏng”…

Xe chết máy bị cuốn trôi trên đường Lê Văn Lương.

Đến 9h, nhiều người thông báo khu vực họ ở mưa đã ngớt, nhưng nhiều người khác lại cho biết chỗ họ mưa lại rộ lên, mưa ầm ầm như xối nước từ trên trời xuống. Cư dân mạng vẫn liên tục chia sẻ nhiều hình ảnh, clip về tình hình mưa bão để giúp mọi người nắm bắt các tuyến đường.