Bi hài chuyện ‘đạp gió rẽ sóng’ đi làm của dân công sở ngày Hà Nội ngập

(VTC News) -

Làm sao để đến chỗ làm trong tình hình Hà Nội ngập sâu sáng 26/8 là một trong những chủ đề nóng nhất trên mạng hôm nay. Bên cạnh việc cập nhật thông tin về các tuyến đường và hướng dẫn nhau di chuyển, nhiều người Hà Nội còn chia sẻ những tình huống vừa bi vừa hài xung quanh việc đi làm.

Nhân viên công sở nhận thông báo nghỉ sau vài giờ khi “đạp gió rẽ sóng” lên công ty kể trên nhận được khá nhiều câu trả lời hài hước: “Ở đấy mai làm luôn,. thế là đi làm sớm nhất công ty luôn”; “Ở lại xong chiều chấm công”; “Ở lại cho khô quần khô áo rồi về lội tiếp”; “Đợi ngập thêm tí nữa bơi về cho vui”…

Tình huống tương tự xảy ra với anh Khiêm ở phường Đống Đa, anh kể: “Tôi đi mất tiếng rưỡi mới được quá nửa đường thì nhận văn phòng thông báo mưa ngập quá sếp cho nghỉ. Đứng ngẩn ra giữa đường luôn, vì quay về bây giờ còn ngập sâu và mất nhiều thời gian hơn đi tiếp lên công ty”.

Còn anh Lâm, phường Vĩnh Tuy, cũng phải cân nhắc khi công ty báo cho nghỉ khi đã đi gần đến nơi: "Tính quay về mà lối về còn ngập hơn nên đành phải đi tiếp".

Có đoạn đường nước ngập lên tận đèn xe máy.

"Bà nào xin tư liệu để nghỉ làm thì không cần nữa nhé, cứ ra trước cửa nhà là có", dòng status này được nhiều người đăng lại trên mạng kéo theo vô số bình luận về chuyện xin sếp nghỉ làm vì đường ngập quá nặng không thể di chuyển: "Sáng nay em vừa ngủ dậy thì thấy lãnh đạo nhắn tin trong nhóm bảo Hà Nội ngập hết rồi, hôm nay công ty nghỉ làm, thấy yêu sếp thế không biết; "Sáng nay nhắn tin xin nghỉ, sếp chụp ảnh nhà đang ngập rồi không cần nói gì nữa là hiểu luôn"...

Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng dễ dàng như vậy. Chủ tài khoản Thanh Vân than cùng với icon khóc ròng: "Công ty tớ bắt đi làm đủ, chúng tớ kêu than thảm thiết, gửi ảnh, clip Hà Nội biến thành Vịnh Bắc Bộ nhưng sếp đang đi du lịch ở miền Nam bảo chịu khó vẫn đi được, các em cố lên, cố lên".

Một cư dân mạng cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại với sếp và chú thích: "Khi chúng tôi có tư liệu đầy đủ để sếp cho nghỉ thì sếp kiểu 'cố lên, vượt khó, kiên trì". Đoạn hội thoại cho thấy nhân viên này gửi ảnh mình đang dầm chân trong nước và ảnh đoạn đường ngập lụt khiến xe cộ cũng 'tắc tị"; chắc rằng màn khổ nhục kế này sẽ làm sếp ái ngại, mềm lòng cho quay lại nhà.

Nhưng không, vị sếp này rất mềm mỏng và thông cảm, thấu hiểu cho nhân viên nhưng nguyên tắc công việc chẳng vì thế mà được nới lỏng, sếp vừa khen vừa cổ vũ nhân viên cố lên, tiếp tục đi làm!

Nhân viên gửi ảnh đang lội trong đường ngập hy vọng được nghỉ làm, sếp khen ngợi và động viên "cố lên".

Ở một công ty khác, nhân viên được hưởng niềm vui bất ngờ chỉ vì sếp chuyển nhà. “Mọi khi ngập sâu đến mấy thì bọn tớ vẫn phải đi làm đầy đủ, sếp không bao giờ chấp nhận cho nghỉ, đứa nào không đến là trừ lương, trừ thưởng ngay. Nhưng hôm nay thì lạ thay, từ sáng sếp đã nhắn tin cho nghỉ. Tất cả mắt tròn mắt dẹt rồi choanh choách nhắn tin nhóm khác hỏi nhau 'mặt trời mọc đằng tây hả các anh chị?'. Hóa ra khu biệt thự sếp mới chuyển đến đã biến thành đại dương. Cảm ơn ông trời rốt cuộc cũng để cho sếp hiểu nỗi khổ của chúng con", một nhân viên hài hước kể.

Mặc dù Hà Nội sáng 26/8 "phố thành sông", vẫn có không ít người đi làm sớm. Dưới dòng trạng thái "Điểm danh những nhân viên mẫu mực đạp gió, rẽ sóng đi làm đúng giờ hôm nay" có hàng trăm phản hồi cho biết họ vẫn đến công ty chuẩn giờ hoặc chỉ muộn chút xíu dù mưa gió.