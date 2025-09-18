Nhận định, dự đoán tỷ số Newcastle đấu với Barcelona: Yamal, Raphinha gặp khó

(VTC News) -

Trận đấu Newcastle vs Barcelona thuộc vòng phân hạng (League Phase) mùa giải UEFA Champions League 2025-2026 diễn ra lúc 2h ngày 19/9. Tỷ lệ thắng của Newcastle United theo nhận định của Siêu máy tính Opta là 32,6%. Khả năng Barcelona giành chiến thắng là 42,5%.

Nhận định Newcastle đấu với Barcelona

Newcastle United khởi đầu mùa giải đầy khó khăn. Đoàn quân của huấn luyện viên Eddie Howe chỉ giành được 1 chiến thắng sau 4 vòng đấu đầu tiên ở giải Ngoại Hạng Anh.

Thương vụ chuyển nhượng lùm xùm của Alexander Isak ảnh hưởng rõ rệt đến hàng công của Newcastle United. Đội bóng này mới ghi được 3 bàn thắng, trong đó có 2 bàn ở trận gặp Liverpool.

Newcastle United đấu với Barcelona ở UEFA Champions League lúc 2h ngày 19/9.

Newcastle trông cậy nhiều vào khả năng phòng ngự - với 3 trận giữ sạch lưới. Đội chủ sân St James' Park luôn gây ra khó khăn cho các đội bóng lớn nhờ hàng thủ chắc chắn và giàu sức mạnh thể chất.

Barcelona không có nhiều biến động sau kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nhà vô địch La Liga duy trì sự ổn định và vẫn trình diễn thứ bóng đá ào ạt đậm chất phiêu lưu.

Đội bóng của huấn luyện viên Hansi Flick ghi 13 bàn sau 4 trận đầu mùa, trong đó có tới 7 bàn trên sân khách. Đối đầu với hàng công của Barcelona khi Raphinha Lamine Yamal và Robert Lewandowski - cộng thêm nhân tố mới Marcus Rashford- là thử thách rất khó đối với mọi hàng phòng ngự.

Dự đoán kết quả Newcastle vs Barcelona

Khả năng thắng của Barcelona cao hơn nhưng chênh lệch không lớn (34% - 41% theo Soccerway, 32,6% - 42,5% theo Opta). Các hệ thống dữ liệu dự đoán bóng đá đánh giá mức "chấp" của Barcelona chỉ là 0,25 bàn.

Cơ hội để Newcastle United giành điểm không phải là thấp. Đội bóng của huấn luyện viên Eddie Howe được thi dấu trên sân nhà. Ngoài ra, lối chơi của Newcastle United trực tiếp đối nghịch với Barcelona.

Với hàng hậu vệ và tiền vệ giàu sức mạnh thể chất, Newcastle United đủ khả năng phá thế tấn công của đối thủ. Trong khi đó, Barcelona phiên bản Hansi Flick không mạnh ở việc chống phản công.

Hàng tiền đạo mới của Newcaslt United -- gồm Yoanne Wissa, Nick Woltemade, Anthony Elanga - chưa đạt hiệu suất cao. Tuy nhiên, nhiều khả năng đội chủ nhà ưu tiên phòng ngự hơn để khiến trận đấu có ít bàn thắng.

Đội hình dự kiến của Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon;

Đội hình dự kiến của Barcelona: J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Martin; Casado, Pedri; Raphinha, Fermin, Rashford; Lewandowski.

Dự đoán tỷ số: Newcastle United 1-1 Barcelona.