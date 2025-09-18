Kết quả Champions League: Chelsea thua đậm, Liverpool thắng kịch tính

(VTC News) -

Trận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid mang đến nhiều cảm xúc cho cổ động viên của cả 2 đọi bóng. Đội đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh thêm lần nữa đánh bại đối thủ bằng bàn thắng trong thời gian bù giờ của hiệp 2.

Những cú sút của Mohamed Salah giúp Liverpool tạo ra đòn "phủ đầu" chóng vánh trên sân nhà Anfield. Đoàn quân của huấn luyện viên Arne Slot dẫn trước 2-0 khi trận đấu mới diễn ra được 6 phút. Salah đá phạt chạm Andy Robertson vào lưới trong bàn mở tỷ số và tự mình nhân đôi cách biệt sau đó 2 phút.

Van Dijk ghi bàn quyết định giúp Liverpool đánh bại Atletico Madrid. (Ảnh: Reuters)

Liverpool chiếm ưu thế rõ rệt trong hiệp một. Tính đến trước phút 45, đội bóng Tây Ban Nha chỉ có 3 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,1. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa chiến thắng nằm trong tay của đội chủ nhà.

Ngay trước khi hết hiệp đấu đầu tiên, Marcos Llorente ghi bàn giúp Atletico Madrid rút ngắn tỷ số. Đến phút 81, cũng chính tiền vệ này thực hiện cú sút xa chạm hậu vệ Liverpool đổi hướng vào lưới để ghi bàn gỡ hòa.

Dù vậy, Atletico Madrid không thể mang 1 điểm rời sân Anfield. Ở phút đá bù thứ hai, Virgil van Dijk ghi bàn quyết định trận đấu bằng pha đánh đầu dũng mãnh. Liverpool giành chiên thắng 3-2 đầy kịch tính trước Atletico Madrid.

Kane giúp Bayern Munich đánh bại Chelsea. (Ảnh: Reuters)

Niềm vui của bóng đá Anh không trọn vẹn trong loạt trận này, khi Chelsea nhận thất bại trên sân khách trước Bayern Munich. Harry Kane tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo nhà vô địch Đức với cú đúp bàn thắng. Trước đó, hậu vệ Chelsea là Trevoh Chalobah phản lưới giúp Bayern Munich có bàn mở tỷ số.

Cole Palmer 2 lần đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Ở lần thứ hai, cầu thủ người Anh bị phạt việt vị. Chelsea nhận thất bại với tỷ số 1-3 trong ngày trở lại đấu trường UEFA Champions League.

Kết quả UEFA Champions League hôm nay 18/9

Olympiacos 0-0 Pafos

Slavia Prague 2-2 Bodo/Glimt

Ajax 0-2 Inter Milan

Bayern Munich 3-1 Chelsea

Liverpool 3-2 Atletico Madrid

PSG 4-0 Atalanta.