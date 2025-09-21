Nhận định, dự đoán tỷ số Arsenal đấu với Man City, vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận Arsenal đấu với Man City thuộc vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 diễn ra lúc 22h30 ngày 21/9. Siêu máy tính Opta sử dụng thuật toán mô phỏng dựa trên dữ liệu đưa ra dự đoán Arsenal có cơ hội thắng cao gấp hơn 2 lần so với đối thủ.

Nhận định Arsenal đấu với Man City

Arsenal khởi đầu mùa giải bằng những bước tiến rất chắc dựa trên hàng phòng ngự vững trãi. Trong bối cảnh hàng công vẫn cần thời gian tinh chỉnh với nhiều tân binh, sự ổn định ở mức xuất sắc của hệ thống phòng ngự là điểm tựa cho "Pháo thủ".

Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta giữ chỉ số bàn thua kỳ vọng (phản ánh nguy cơ thủng lưới dựa trên chất lượng các cơ hội của đối thủ) ở mức 2,4, chỉ cao hơn Newcastle. Thực tế, Arsenal mới nhận 1 bàn thua sau 5 trận đấu tính trên mọi đấu trường. Liverpool - đội duy nhất thắng được Arsenal - phải nhờ tới cú đá phạt cực tốt mới ghi được 1 bàn.

Arsenal chỉ thua 1 trận từ đầu mùa. (Ảnh: Reuters)

Khả năng phòng ngự của Arsenal là điều không phải bàn cãi. Vấn đề đáng lo ngại ở đội bóng này là hàng công. Arsenal làm rất tốt trước các đối thủ yếu. Viktor Gyokeres ghi 3 bàn trong 2 trận sân nhà đầu tiên của mùa giải. Dù vậy, tính hiệu quả của họ trong các trận đấu khó vẫn chưa được kiểm nghiệm.

Trong khi đó, Man City có khởi đầu đầy trục trặc nhưng 2 trận thắng liên tiếp trước Man Utd và Napoli phần nào giúp họ xua đi áp lực. Sự xuất hiện của thủ môn Gianluigi Donnarumma giúp Man City khắc phục phần nào điểm yếu hàng thủ.

Erling Haaland phiên bản kém hiệu quả nhất vẫn ghi tới 12 bàn sau 7 trận đấu. Ngoài ra, Jeremy Doku cũng có phong độ cao. Trước hàng phòng ngự đẳng cấp cao của Arsenal, khả năng đối đầu 1-1 của 2 cầu thủ này có thể đóng vai trò then chốt quyết định cơ hội kiếm điểm của Man City.

Haaland ghi 12 bàn sau 7 trận gần nhất. (Ảnh: Reuters)

Dự đoán Arsenal vs Man City

Siêu máy tính của Opta dự đoán tỷ lệ thắng của Arsenal và Man City là 52,2% - 23,4%. Dữ liệu của Soccerway đánh giá khả năng Arsenal giành chiến thắng là 50%, Man City có cơ hội thắng chỉ 25%.

Những trận đấu gần đây giữa Arsenal và Man City thường diễn ra rất chặt chẽ và không có nhiều cơ hội. Ngay cả trong trận thắng 5-1 của Arsenal trước Man City cách đây vài tháng, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của 2 đội cộng lại vẫn dưới 2.

Dù vậy, do đây là trận đấu sân nhà của Arsenal, "Pháo thủ" sẽ có thời điểm giảm bớt sự thận trọng. Nếu Man City ghi bàn trước, trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Ngược lại, nếu Arsenal có bàn thắng sớm, họ sẽ chủ động tạo thế trận phòng ngự để khiến trận đấu trở nên tẻ nhạt.

Đội hình dự kiến của Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

Đội hình dự kiên của Man City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri, Silva, Reijnders; Foden, Haaland, Doku.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 1-0 Man City.