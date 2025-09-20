Nhận định, dự đoán tỷ số Man Utd đấu với Chelsea, vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu Man Utd đấu với Chelsea thuộc vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 diễn ra lúc 23h30 ngày 20/9. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, tỷ lệ thắng của Man Utd thấp hơn so với đối thủ dù "Quỷ đỏ" được thi đấu trên sân nhà.

Nhận định Man Utd đấu với Chelsea

Man Utd vẫn là phiên bản kém nhất của đội bóng này trong lịch sử giải Ngoại Hạng Anh. "Quỷ đỏ" chỉ giành được 4 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải, thậm chí không thắng được đội bóng hạng dưới ở giải cúp. Sau gần 1 năm kể từ ngày nhậm chức, huấn luyện viên Ruben Amorim chưa có nổi 10 trận thắng ở giải đấu hạng cao nhất bóng đá Anh.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tuyên bố đội bóng vẫn tiến bộ và không thay đổi phong cách bóng đá mà ông lựa chọn từ đầu. Điều này đồng nghĩa Man Utd tiếp tục áp dụng hệ thống 3-4-3 kém hiệu quả và không phù hợp với đa số cầu thủ mà huấn luyện viên Ruben Amorim có trong tay.

Man Utd duy trì phong độ yếu kém.

Man Utd vẫn có một vài điểm tốt trong lối chơi, như khả năng va chạm, tranh chấp và những tình huống phản công. Tuy nhiên, ngay cả những ưu điểm này cũng không được duy trì ổn định trong khi các khía cạnh khác đều không đạt yêu cầu, thậm chí yếu kém.

Chelsea khởi đầu mùa giải không tồi với 4 trận bất bại, giành 8 điểm. Dù vậy, tỷ lệ thắng của đội bóng này ở giải Ngoại Hạng Anh chỉ là 50% dù các đối thủ trong giai đoạn đầu không mạnh. Trong trận đấu gần nhất - gặp Bayern Munich ở Champions League, đoàn quân của huấn luyện viên Enzo Maresca thua 1-3.

Tình trạng của Chelsea không xấu như Man Utd nhưng đội bóng London chưa đạt đến trạng thái ổn định. Họ là đội có chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao nhất giải, cho thấy khả năng tấn công được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Chelsea vẫn chưa tạo ra cảm giác an tâm sau khi nhận 5 bàn thua ở 2 trận gần nhất.

Dự đoán Man Utd vs Chelsea

Siêu máy tính Opta nhận định Man Utd có khả năng thắng là 28,7%. Con số này của Chelsea là 46,8%. Hệ thống dữ liệu của Soccerway đưa ra dự đoán tỷ lệ thắng của Man Utd - Chelsea là 36%-38%.

Man Utd có cơ sở để lạc quan bởi họ luôn chơi tốt trước Chelsea kể cả trong giai đoạn khủng hoảng những năm gần đây. Trong 10 năm qua, 2 đội gặp nhau 19 lần ở giải Ngoại Hạng Anh, Man Utd chỉ thua 1 trận (3-4). Lần gần nhất Chelsea thắng Man Utd trên sân khách ở giải đấu này diễn ra từ năm 2013.

Đội hình dự kiến của Man Utd: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Amad; Sesko.

Đội hình dự kiên của Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.

Dự đoán tỷ số: Man Utd 1-1 Chelsea.