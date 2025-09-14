Đóng

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 4 mới nhất

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 4): Cập nhật kết quả, vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal và các đội bóng khác.

Vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh bắt đầu bằng trận Arsenal thắng Nottingham Forest với tỷ số 3-0. Martin Zubimendi lập cú đúp. Bàn còn lại của "Pháo thủ" là pha lập công của Viktor Gyokeres. Arsenal tạm chiếm ngôi đầu bảng sau trận đấu sớm.

Tâm điểm vòng 4 Ngoại Hạng Anh là trận derby thành phố Manchester. Man City đấu với Man Utd trên sân nhà Etihad. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều năm gần đây, Man City bước vào trận derby với vị trí thấp hơn đối thủ cùng thành phố.

Gyokeres tiếp tục ghi bàn cho Arsenal.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 4)

XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua		 Điểm
1 Arsenal 4 9/1 9
2 Tottenham 4 8/1 9
3 Liverpool 3 8/4 9
4 Bournemouth 4 6/5 9
5 Chelsea 4 9/3 8
6 Everton 4 5/3 7
7 Sunderland 4 5/3 7
8 Crystal Palace 4 4/1 6
9 Newcastle 4 3/3 5
10 Fulham 4 3/4 5
11 Man Utd 3 4/4 4
12 Brentford 4 5/7 4
13 Brighton 4 4/6 4
14 Nottingham Forest 4 4/8 4
15 Leeds United 4 1/6 4
16 Man City 3 5/4 3
17 Burnley 3 4/6 3
18 West Ham 4 4/11 3
19 Aston Villa 4 0/4 2
20 Wolves 4 2/9 0

Lịch thi đấu, kết quả vòng 4 Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu
13/9 18h30 Arsenal 3-0 Nottingham Forest
  21h Fulham 1-0 Leeds United
  21h Everton 0-0 Aston Villa
  21h Crystal Palace 0-0 Sunderland
  21h Bournemouth 2-1 Brighton
  21h Newcastle United 1-0 Wolves
  23h30 West Ham vs Tottenham
14/9 2h Brentford vs Chelsea
  20h Burnley vs Liverpool
  22h30 Man City vs Man Utd

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

