Kết quả vòng loại World Cup 2026: Tây Ban Nha thắng đậm, Đức thua sốc

Lượt trận đầu tiên của bảng A và E vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra sáng nay 5/9. Tây Ban Nha và Đức là 2 đội bóng lớn ra sân trong loạt này với những kết quả trái ngược nhau.

Trên sân của Bulgaria, Tây Ban Nha giành 3 điểm dễ dàng trong thế trận áp đảo. Nhà đương kim vô địch EURO kiểm soát bóng với tỷ lệ lên tới 78% và tung ra 24 pha dứt điểm (50% trúng đích). Thủ môn của Bulgaria trải qua trận đấu vất vả với nhiều pha cứu thua nhưng vẫn thủng lưới 3 lần.

Tây Ban Nha sớm giải quyết trận đấu chỉ trong vòng 30 phút. Mikel Oyarzabal mở tỷ số ở phút thứ 5. Sau đó, lần lượt Mikel Merino và Robin Le Normand lập công giúp đoàn quân của huân luyện viên Luis de la Fuente tạo ra cách biệt 3 bàn.

Tây Ban Nha thắng đậm Bulgaria.

Trong thế trận lép vế, Bulgaria chỉ có vỏn vẹn 4 cú dứt điểm (chỉ 1 lần trúng đích). Đội chủ nhà không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào đối với hàng phòng ngự đối thủ. Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Trái ngược với Tây Ban Nha, đội tuyển Đức gây thất vọng lớn trong chuyên làm khách tại Slovakia. Đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelsmann cũng tấn công áp đảo - tỷ lệ kiểm soát bóng 70% với 14 pha dứt điểm - nhưng tính hiệu quả lại quá thấp. Tiền đạo giá 85 triệu euro Nick Woltermade chưa cho thấy chất lượng tương xứng.

Đội tuyển Đức thua Slovakia.

Trong khi đó, Slovakia cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn đối thủ. Đội chủ nhà có không ít tình huống phản công sắc bén khiến hàng phòng ngự yếu kém của đội tuyển Đức chật vật.

David Strelec kiên tạo cho David Hancko ghi bàn mở tỷ số cho Slovakia ở cuối hiệp 1. Đầu hiệp hai, chính Strelec lập công nhân đôi cách biệt. Đội tuyển Đức không thể tìm được đường vào khung thành đối thủ và thất bại với tỷ số 0-2.