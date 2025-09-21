Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 5 mới nhất

Liverpool giữ chắc ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau khi đánh bại Everton với tỷ số 2-1 ở trận đấu sớm nhất vòng 5. Nhà đương kim vô địch là đội bóng duy nhất toàn thắng sau 5 vòng đấu.
Wolverhampton thua trận thứ 5 liên tiếp, sau thất bại 1-3 trên sân nhà trước đội mới lên hạng là Leeds United.
Man Utd đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 trên sân Old Trafford trong trận đấu mỗi đội có 1 thẻ đỏ.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Liverpool
|5
|11/5
|15
|2
|Tottenham
|5
|10/3
|10
|3
|Arsenal
|4
|9/1
|9
|4
|Crystal Palace
|5
|6/2
|9
|5
|Bournemouth
|4
|6/5
|9
|6
|Chelsea
|5
|10/5
|8
|7
|Everton
|5
|6/5
|7
|8
|Sunderland
|4
|5/3
|7
|9
|Man Utd
|5
|6/8
|7
|10
|Leeds United
|5
|4/7
|7
|11
|Man City
|4
|8/4
|6
|12
|Newcastle
|4
|3/3
|5
|13
|Fulham
|4
|3/4
|5
|14
|Brighton
|5
|6/8
|5
|15
|Nottingham Forest
|5
|5/9
|5
|16
|Brentford
|4
|5/7
|4
|17
|Burnley
|5
|5/8
|4
|18
|West Ham
|5
|5/13
|3
|19
|Aston Villa
|4
|0/4
|2
|20
|Wolves
|5
|3/12
|0
Lịch thi đấu, kết quả vòng 5 Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|20/9
|18h30
|Liverpool 2-1 Everton
|21h
|Brighton 2-2 Tottenham
|21h
|Wolves 1-3 Leeds United
|21h
|West Ham 1-2 Crystal Palace
|21h
|Burnley 1-1 Nottingham Forest
|23h30
|Man Utd 2-1 Chelsea
|21/9
|2h
|Fulham vs Brentford
|20h
|Bournemouth vs Newcastle United
|20h
|Sunderland vs Aston Villa
|22h30
|Arsenal vs Man City
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.