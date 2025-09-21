Đóng

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 5 mới nhất

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 5): Cập nhật kết quả, vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal và các đội bóng khác.

Liverpool giữ chắc ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau khi đánh bại Everton với tỷ số 2-1 ở trận đấu sớm nhất vòng 5. Nhà đương kim vô địch là đội bóng duy nhất toàn thắng sau 5 vòng đấu.

Wolverhampton thua trận thứ 5 liên tiếp, sau thất bại 1-3 trên sân nhà trước đội mới lên hạng là Leeds United.

Man Utd đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1 trên sân Old Trafford trong trận đấu mỗi đội có 1 thẻ đỏ.

Man Utd đánh bại Chelsea. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 5)

XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua		 Điểm
1 Liverpool 5 11/5 15
2 Tottenham 5 10/3 10
3 Arsenal 4 9/1 9
4 Crystal Palace 5 6/2 9
5 Bournemouth 4 6/5 9
6 Chelsea 5 10/5 8
7 Everton 5 6/5 7
8 Sunderland 4 5/3 7
9 Man Utd 5 6/8 7
10 Leeds United 5 4/7 7
11 Man City 4 8/4 6
12 Newcastle 4 3/3 5
13 Fulham 4 3/4 5
14 Brighton 5 6/8 5
15 Nottingham Forest 5 5/9 5
16 Brentford 4 5/7 4
17 Burnley 5 5/8 4
18 West Ham 5 5/13 3
19 Aston Villa 4 0/4 2
20 Wolves 5 3/12 0

Lịch thi đấu, kết quả vòng 5 Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu
20/9 18h30 Liverpool 2-1 Everton
  21h Brighton 2-2 Tottenham
  21h Wolves 1-3 Leeds United
  21h West Ham 1-2 Crystal Palace
  21h Burnley 1-1 Nottingham Forest
  23h30 Man Utd 2-1 Chelsea
21/9 2h Fulham vs Brentford
  20h Bournemouth vs Newcastle United
  20h Sunderland vs Aston Villa
  22h30 Arsenal vs Man City

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

