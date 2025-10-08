Người Thái Nguyên chèo thuyền mua nến, mua lương thực cầm cự qua ngày lũ

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 6/10 đến 7/10 khiến phố Lưu Nhân Chú (phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) chìm trong đợt ngập lụt lịch sử. Con phố vốn nhộn nhịp xe cộ nay vắng lặng, chỉ còn lác đác vài chiếc thuyền nhôm, xuồng tôn của người dân len lỏi giữa dòng nước đục.
Nước ngập sâu khiến toàn khu dân cư gần như bị cô lập. Điện bị cắt để đảm bảo an toàn, sóng điện thoại chập chờn, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn hoàn toàn.
Trên đoạn phố vốn chỉ mất vài phút đi bộ, giờ người dân phải mất hàng chục phút để chèo thuyền ra ngoài mua đồ thiết yếu.
"Mấy hôm rồi nhà tôi phải ăn đồ nguội, nước bẩn bủa vây xung quanh. Đêm đến tối om, cả nhà phải thắp nến. Điện thoại không có sóng nên liên lạc với người thân rất khó”, anh Hoàng (sống tại ngõ 311 phố Lưu Nhân Chú) chia sẻ khi đang chèo thuyền ra ngoài mua mì tôm, bánh mì và nước uống.
Theo người dân sinh sống tại khu vực này, nước đã dâng ngập hơn 1m, nhiều đoạn ngõ sâu gần 2m, không thể đi bộ. Một số hộ phải chuyển tạm sang khu vực cao hơn, số còn lại cố bám trụ để trông nhà và đồ đạc.
“Trẻ con nhà tôi gửi nhờ họ hàng bên ngoài. Cứ mỗi lần nghe mưa rơi thêm là lại lo, chỉ mong nước sớm rút”, một người dân nói.
Anh Nguyễn Văn Định, công nhân thuê trọ tại khu vực này, cho biết phòng trọ của anh bị ngập gần nửa tường. Từ trưa 7/10, điện bị cắt, bếp không thể sử dụng, mọi sinh hoạt bị ngưng trệ. “Tôi kê tạm đồ đạc lên cao, còn ăn uống thì toàn phải mua đồ chín. Nước thì phải ra ngoài xin hoặc mua bình. Cảnh này chưa từng thấy bao giờ”, anh Định nói.
Trên mặt nước, những chiếc xuồng tạm trở thành phương tiện duy nhất.
Một số người dân dùng chậu, xô... để vận chuyển hàng, tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ bị cô lập trong ngõ sâu.
Các cửa hàng quanh khu vực đều đóng cửa, rác thải và đồ nổi lềnh bềnh khiến mùi hôi bắt đầu bốc lên.
Bà Nguyễn Thị Liên (73 tuổi) nói, hơn 60 năm cuộc đời bà chưa từng thấy trận lụt nào kinh hoàng đến thế.
Mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ngập nặng ở nhiều khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên, trong đó phường Gia Sàng là một trong những điểm ngập sâu nhất. Nước từ các sông, suối dâng cao, thoát chậm khiến nhiều tuyến đường vẫn bị phong tỏa
Lực lượng chức năng đang phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển, cung cấp thực phẩm, nước sạch và khẩn trương khắc phục hệ thống điện, viễn thông.
Lúc 3h ngày 8/10, mực nước sông Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) lên 29,9m, vượt trên mức báo động 3 là 2,90m và trên mực lũ lịch sử năm 2024 là 1,09m.
Đến sáng nay, Thái Nguyên ghi nhận 4 người chết, 2 mất tích, 2 bị thương và hơn 5.400 ngôi nhà bị thiệt hại; nhiều khu vực xảy ra sạt lở, giao thông chia cắt.
Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng thiên tai.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận đóng góp cho Quỹ Cứu trợ tỉnh từ ngày 7/10/2025 đến 4/1/2026. Người ủng hộ có thể chuyển khoản vào số tài khoản 8501666699999 tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, với nội dung: “Ủng hộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị bão lũ”.