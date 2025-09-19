Người dân TP.HCM xếp hàng dài chờ nhận iPhone 17 series

Người dân ở TP.HCM xếp hàng chờ nhận iPhone 17 series.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), người dân thành phố xếp hàng từ sáng sớm để chờ đến lượt lấy máy của nhà phân phối TopZone (Thế Giới Di Động).
Chị Thu Trâm, ngụ phường Tân Hưng cho biết, chị đặt iPhone từ ngày 12/9. Hôm nay, chị đến nhận chiếc iPhone 17 Pro Max 512 GB với giá 44,99 triệu đồng.
“Tôi rất vui khi là một trong những khách hàng đầu tiên tại TP.HCM nhận chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam cá tính”, chị Trâm nói.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Thế Giới Di Động và TopZone chia sẻ, năm nay, TopZone có gần 100.000 khách hàng đặt cọc chỉ trong 24h đầu tiên, vượt xa kỷ lục bán iPhone 16 năm ngoái.
Dự kiến, trong sáng 19/9, TopZone giao thế hệ iPhone mới nhất cho 600 khách hàng đầu tiên.
“Người tiêu dùng Việt Nam chào đón iPhone 17 series và iPhone Air sôi động hơn nhiều so với mọi năm. Trong đó, iPhone Pro Max phiên bản cam vũ trụ đã tạo nên cơn sốt trong mùa iPhone năm nay”, ông Đoàn Văn Hiểu Em nói.
Tại cửa hàng Minh Tuấn Mobile trên đường Trần Quang Khải, người dân cũng đến từ rất sớm để chờ nhận máy. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ bắt đầu giao máy từ lúc 8h sáng.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành hệ thống Minh Tuấn Mobile cho biết, tính đến hết ngày 18/9, hệ thống này nhận được 18.000 đơn đặt hàng iPhone 17 series và iPhone 17 Air, cao hơn 12% so với đơn đặt hàng iPhone 16 series năm trước.
“Dự kiến, sáng 19/9 chúng tôi giao 300 máy iPhone cho những khách hàng đầu tiên. iPhone 17 Pro Max vẫn là tâm điểm chú ý, chiếm tỷ trọng lớn trong đơn hàng. Trong đó, phiên bản 256GB và màu cam vũ trụ thu hút khách nhất”, ông Tuấn nói.
Tại cửa hàng Di Động Việt trên đường Đồng Khởi, khách hàng cũng đến từ rất sớm để chờ lấy iPhone 17 series và iPhone 17 Air. Các nhân viên tại cửa hàng được huy động tối đa để phục vụ khách.
Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết, hệ thống này đã nhận về gần 27.000 lượt đăng ký mua iPhone. Trong đó, 65% khách hàng chọn iPhone 17 Pro Max. Nếu tính riêng iPhone 17 Pro Max, phiên bản dung lượng 256 GB được chọn nhiều nhất và 60% khách hàng chọn màu cam vũ trụ.
Ngoài ra, 20% khách hàng chọn iPhone 17 Pro, 11% chọn iPhone 17 và 4% khách hàng chọn iPhone Air. Ở các phiên bản này, bên cạnh màu cam vũ trụ thì màu tím oải hương và màu trắng mây là những màu khá “hot”.
Sau đây là những hình ảnh do PV Báo Điện tử VTC News ghi nhận tại TP.HCM:
Ngày 10/9, Apple giới thiệu iPhone 17 series, iPhone Air cùng nhiều sản phẩm mới như Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 và AirPods Pro 3. Sự kiện thu hút sự theo dõi của hàng triệu người trên toàn cầu. Dòng điện thoại iPhone 17 series và iPhone Air trở thành tâm điểm nhờ hàng loạt cải tiến về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm người dùng.
iPhone 17 Pro và Pro Max được nâng cấp lên chip A19 Pro, RAM 12GB, đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi lần đầu xuất hiện trên iPhone, giúp cải thiện khả năng vận hành khi chơi game hay quay video độ phân giải cao. Cụm ba camera 48MP Fusion, trong đó telephoto hỗ trợ zoom quang học 8x kết hợp cùng màn hình ProMotion 120Hz chống phản chiếu, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà ngay cả dưới ánh sáng mạnh.
Ngoài iPhone 17 Pro, Pro Max thì iPhone Air cũng là dòng sản phẩm gây chú ý năm nay nhờ độ mỏng chỉ 5,6mm, khung titan cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng ưa chuộng sự gọn nhẹ. Còn về iPhone 17 tiêu chuẩn, máy sẽ có dung lượng từ 256GB, sở hữu màn hình 6,3 inch ProMotion 120Hz, camera trước 24MP và chip A19.
Các phiên bản iPhone 17 bản thường có 5 màu sắc gồm: tím oải hương, xanh lam khói, đen, trắng và xanh lá xô thơm. iPhone 17 Pro và Pro Max có 3 tùy chọn màu là cam vũ trụ, xanh đậm và bạc. Cuối cùng iPhone Air có 4 phiên bản màu là đen không gian, xanh da trời, trắng mây và vàng nhạt.