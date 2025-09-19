Người dân TP.HCM xếp hàng dài chờ nhận iPhone 17 series

(VTC News) -

Người dân ở TP.HCM xếp hàng chờ nhận iPhone 17 series.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), người dân thành phố xếp hàng từ sáng sớm để chờ đến lượt lấy máy của nhà phân phối TopZone (Thế Giới Di Động).

Chị Thu Trâm, ngụ phường Tân Hưng cho biết, chị đặt iPhone từ ngày 12/9. Hôm nay, chị đến nhận chiếc iPhone 17 Pro Max 512 GB với giá 44,99 triệu đồng.

“Tôi rất vui khi là một trong những khách hàng đầu tiên tại TP.HCM nhận chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam cá tính”, chị Trâm nói.

Người dân xếp hàng đợi đến lượt lấy iPhone ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Ảnh: Đại Việt)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Thế Giới Di Động và TopZone chia sẻ, năm nay, TopZone có gần 100.000 khách hàng đặt cọc chỉ trong 24h đầu tiên, vượt xa kỷ lục bán iPhone 16 năm ngoái.

Dự kiến, trong sáng 19/9, TopZone giao thế hệ iPhone mới nhất cho 600 khách hàng đầu tiên.

“Người tiêu dùng Việt Nam chào đón iPhone 17 series và iPhone Air sôi động hơn nhiều so với mọi năm. Trong đó, iPhone Pro Max phiên bản cam vũ trụ đã tạo nên cơn sốt trong mùa iPhone năm nay”, ông Đoàn Văn Hiểu Em nói.

Chị Trâm, ngụ phường Tân Hưng, TP.HCM là một trong những khách hàng đầu tiên đập hộp chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ tại hệ thống TopZone. (Ảnh: Đại Việt)

Tại cửa hàng Minh Tuấn Mobile trên đường Trần Quang Khải, người dân cũng đến từ rất sớm để chờ nhận máy. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ bắt đầu giao máy từ lúc 8h sáng.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành hệ thống Minh Tuấn Mobile cho biết, tính đến hết ngày 18/9, hệ thống này nhận được 18.000 đơn đặt hàng iPhone 17 series và iPhone 17 Air, cao hơn 12% so với đơn đặt hàng iPhone 16 series năm trước.

“Dự kiến, sáng 19/9 chúng tôi giao 300 máy iPhone cho những khách hàng đầu tiên. iPhone 17 Pro Max vẫn là tâm điểm chú ý, chiếm tỷ trọng lớn trong đơn hàng. Trong đó, phiên bản 256GB và màu cam vũ trụ thu hút khách nhất”, ông Tuấn nói.

Những khách hàng đầu tiên đến hệ thống Minh Tuấn Mobile lấy iPhone 17 series. (Ảnh: Đại Việt)

Tại cửa hàng Di Động Việt trên đường Đồng Khởi, khách hàng cũng đến từ rất sớm để chờ lấy iPhone 17 series và iPhone 17 Air. Các nhân viên tại cửa hàng được huy động tối đa để phục vụ khách.

Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết, hệ thống này đã nhận về gần 27.000 lượt đăng ký mua iPhone. Trong đó, 65% khách hàng chọn iPhone 17 Pro Max. Nếu tính riêng iPhone 17 Pro Max, phiên bản dung lượng 256 GB được chọn nhiều nhất và 60% khách hàng chọn màu cam vũ trụ.

Ngoài ra, 20% khách hàng chọn iPhone 17 Pro, 11% chọn iPhone 17 và 4% khách hàng chọn iPhone Air. Ở các phiên bản này, bên cạnh màu cam vũ trụ thì màu tím oải hương và màu trắng mây là những màu khá “hot”.

Sau đây là những hình ảnh do PV Báo Điện tử VTC News ghi nhận tại TP.HCM:

Sau khi xếp hàng, người dân sẽ đến vòng tiếp theo ở khu vực có ghế ngồi chờ lấy máy. (Ảnh: Đại Việt)

Bên trong khu vực giao máy rất đông đúc. (Ảnh: Đại Việt)

Nhân viên tại các hệ thống kinh doanh điện thoại làm việc hết công suất. (Ảnh: Đại Việt)

Anh Tài, ngụ phường Xuân Hòa "đập hộp" chiếc iPhone 17 Pro Max tại Minh Tuấn Mobile lúc 8h 10 phút. (Ảnh: Đại Việt)

Người dân đặt cọc trước đến nhận máy tại hệ thống Di Động Việt. (Ảnh: Đại Việt)

Đến trưa cùng ngày, hàng trăm người dân vẫn chờ đến lượt lấy iPhone thế hệ mới nhất. (Ảnh: Đại Việt)