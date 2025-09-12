iPhone 17 vừa ra mắt, người dân TP.HCM đua nhau ‘lên đời’ điện thoại

(VTC News) -

Tập đoàn Apple vừa ra mắt mẫu điện thoại iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air - dòng điện thoại mỏng nhẹ thay thế cho dòng iPhone Plus bị "khai tử".

Ngay sau khi các mẫu điện thoại mới ra mắt, nhiều người dân TP.HCM đã đua nhau “lên đời” điện thoại.

Nhiều người dân TP.HCM đua nhau "lên đời" điện thoại sau khi iPhone 17 series và iPhone Air ra mắt. (Ảnh: Đại Việt)

Chị Nguyễn Tường Vi (ngụ đường Hoàng Sa, phường Nhiêu Lộc) cho biết, chị đang dùng điện thoại iPhone 13 Pro Max. Chị đã đăng ký với một hệ thống kinh doanh điện thoại để "tậu” chiếc iPhone 17 Pro Max.

"Tôi dùng chiếc điện thoại này đã 4 năm nên đây là thời điểm phù hợp để tôi lên đời. Tôi rất thích chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam nên đã chọn mua nó”, chị Vi nói.

Anh Lê Thắng (ngụ đường Thành Thái, phường Diên Hồng) chia sẻ, anh dự kiến đổi chiếc iPhone 14 Pro để lấy chiếc iPhone 17 Pro Max. Năm nay, anh sẽ chọn chiếc điện thoại màu xanh đậm.

Không chỉ có chị Vi và anh Thắng, hàng nghìn người dân ở TP.HCM đã đăng ký nhận thông tin mua iPhone 17 series và iPhone Air cũng như đến các hệ thống kinh doanh điện thoại lớn để mua các dòng sản phẩm đã ra mắt trước đó như 15 series hay 16 series.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện hệ thống Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh cho biết, tính đến hết ngày 11/9, các đơn vị này đã nhận được hơn 64.000 lượt đăng ký nhận thông tin sản phẩm iPhone 17 series và iPhone Air. Lượng khách dự kiến sẽ “bùng nổ” hơn trong những ngày tới.

Người dân đăng ký nhận thông tin mua iPhone 17 series, iPhone Air và đến các hệ thống kinh doanh điện thoại để đổi "dế yêu". (Ảnh: Đại Việt)

Còn theo đại diện hệ thống Di Động Việt, ngay sau khi loạt sản phẩm iPhone mới được ra mắt, hệ thống này chính thức mở cổng đăng ký nhận thông tin sớm dành cho khách hàng quan tâm iPhone 17 series và iPhone Air. Việc đăng ký giúp khách hàng sớm nắm bắt chi tiết về giá bán, chính sách và các quyền lợi độc quyền khi sản phẩm chính thức mở bán.

Theo đại diện hệ thống này, dữ liệu 3 mùa iPhone gần nhất cho thấy, người dân quan tâm nhất là dòng sản phẩm Pro và Pro Max. Năm nay, phiên bản Pro Max dự kiến tiếp tục dẫn đầu nhờ nâng cấp camera và chip, trong khi bản iPhone thường sẽ là lựa chọn phổ biến cho nhóm nâng cấp từ iPhone 12 và 13.

Xu hướng trade-in (thu cũ - đổi mới) ngày càng là lựa chọn phổ biến. Với iPhone 16 series, hơn 40% khách hàng tại hệ thống này chọn đổi máy cũ lấy máy mới.

“Chúng tôi dự báo, vào mùa bán iPhone mới lần này, cứ 2 khách thì có 1 người chọn trade-in, trong đó iPhone 13, 14, 15 series sẽ là nhóm được đổi nhiều nhất để lên đời iPhone 17 series và iPhone Air. Chúng tôi sẽ mở cổng nhận cọc từ tối 12/9”, đại diện Di Động Việt nói.

Cũng theo đại diện hệ thống này, khách hàng Việt Nam thường có xu hướng mua sớm để bắt kịp xu hướng, đặc biệt là giới trẻ và nhân viên văn phòng. Thống kê cho thấy, trong 2 tuần đầu sau mở bán, lượng khách nhận máy thường chiếm đến khoảng 60% tổng đơn hàng trong cả đợt mở bán đầu tiên. Đây là con số rất ấn tượng so với thị trường quốc tế.

Nhiều hệ thống kinh doanh điện thoại sẽ nhận cọc iPhone 17 series và iPhone Air từ tối 12/9. (Ảnh: Đại Việt)

Còn theo đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile, số lượng người dân quan tâm và muốn lên đời điện thoại iPhone 17 series và iPhone Air cũng đang tăng mạnh. Xu hướng thu cũ - đổi mới tiếp tục ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ từ khách hàng.

“Tại hệ thống chúng tôi, lượng khách hàng tham gia chương trình thu cũ – đổi mới chiếm khoảng 30% tổng giao dịch. Những chiếc điện thoại có thời gian sử dụng từ 1-3 năm được đổi nhiều nhất. Đa số người dân chọn đổi từ iPhone 13, 14, 15 series lên 17 series”, đại diện Minh Tuấn Mobile nói.

Đại diện hệ thống này chia sẻ, ngoài iPhone 17 series, iPhone Air vừa ra mắt thì đây là thời điểm phù hợp để người dân “lên đời” các dòng sản phẩm ra mắt trước đó như iPhone 16 series hay 15 series vì giá đang rất tốt. Các sản phẩm này vẫn đảm bảo trải nghiệm hiện đại, chính hãng và bảo hành đầy đủ.

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News tại TP.HCM, iPhone 17 bản 256 GB đang được niêm yết giá 24,99 triệu đồng, bản 512 GB có giá 31,49 triệu đồng; iPhone 17 Pro Max bản 256 GB có giá 37,99 triệu đồng, bản 512 GB có giá 40,99 triệu đồng; iPhone Air bản 256 GB có giá 31,99 triệu đồng.