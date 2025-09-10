iPhone 17 Pro Max giá thấp nhất gần 38 triệu đồng

(VTC News) -

iPhone 17 có các tùy chọn lưu trữ 256 GB và 512 GB, trong khi iPhone Air siêu mỏng hoàn toàn mới và iPhone 17 Pro có các dung lượng 256 GB, 512 GB và 1 TB.

iPhone 17 Pro Max có ba dung lượng lưu trữ tương tự như iPhone Air và iPhone 17 Pro, nhưng có thêm tùy chọn tối đa 2 TB. Mức giá tại Mỹ như sau:

Bảng giá iPhone 17 series mới theo đồng USD. (Nguồn: MacRumors)

iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 1.099 USD cho phiên bản 256 GB, trong khi Pro Max là 1.199 USD. Mức giá này tăng 100 USD so với thế hệ trước do không có bản 128 GB, nhưng vẫn ngang bằng với tùy chọn bộ nhớ tương đương. Mới ra mắt trong năm nay, Pro Max cung cấp cấu hình 2 TB, với mức giá cao nhất là 1.999 USD.

Tại Việt Nam, trang web của Apple cũng công bố giá cho các mẫu iPhone mới:

Mẫu máy Mức giá iPhone 17 256 GB 24 triệu 999 nghìn đồng iPhone 17 512 GB 31 triệu 499 nghìn đồng iPhone Air 256 GB 31 triệu 999 nghìn đồng iPhone Air 512 GB 38 triệu 499 nghìn đồng iPhone Air 1 TB 44 triệu 999 nghìn đồng iPhone 17 Pro 256 GB 34 triệu 999 nghìn đồng iPhone 17 Pro 512 GB 41 triệu 499 nghìn đồng iPhone 17 Pro 1 TB 47 triệu 999 nghìn đồng iPhone 17 Pro Max 256 GB 37 triệu 999 nghìn đồng iPhone 17 Pro Max 512 GB 44 triệu 499 nghìn đồng iPhone 17 Pro Max 1 TB 50 triệu 999 nghìn đồng iPhone 17 Pro Max 2 TB 63 triệu 999 nghìn đồng

Trang web cũng thông báo thời gian đặt trước từ 19h ngày 12/9 (giờ Việt Nam). Thiết bị sẽ đến tay người dùng từ ngày 19/9. Tuy nhiên, mỗi người mua được giới hạn hai sản phẩm mỗi dòng. Nhiều hệ thống di động trong nước đã mời người dùng đăng ký nhận thông tin và dự kiến thời gian trả hàng cũng vào ngày này.

Màu Cosmic Orange (cam vũ trụ) lần đầu xuất hiện trên iPhone 17 Pro. (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện hệ thống Viettel Store cho biết: "Apple mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng ở các phân khúc khác nhau. Nổi bật nhất, iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange (màu cam) sẽ trở thành xu hướng năm nay nhờ thiết kế cao cấp cùng màu sắc đặc biệt, lần đầu xuất hiện trên phiên bản Pro". Hệ thống này cũng cho biết nhận đặt trước từ 19h ngày 12/9 và trả hàng từ 8h ngày 19/9.