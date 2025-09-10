+
++
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Công nghệ
World Cup 2018
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Thời sự
SEA Games 32
Kinh tế
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Xe
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Euro 2024
Euro 2020
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Cận cảnh iPhone Air mỏng nhất trong lịch sử
(VTC News) -
iPhone Air chỉ dày 5,6 mm, trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay.
Mạnh Hùng
Cận cảnh iPhone 17 Air - mẫu iPhone mỏng nhất trong lịch sử
01:53 10/09/2025
Tech360
Điểm độc đáo trên iPhone 17: Selfie không cần xoay điện thoại
01:24 10/09/2025
Sản phẩm
Biển người biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal
00:09 10/09/2025
Thời sự quốc tế
iPhone 17 Pro chưa ra mắt đã gây tranh cãi vì thiết kế lưng 'nửa kính, nửa nhôm'
23:39 09/09/2025
Sản phẩm
Trực tiếp: Apple ra mắt iPhone 17
23:30 09/09/2025
Tech360
Hiện trường vụ tập kích bất ngờ của Israel vào Thủ đô Doha của Qatar
22:30 09/09/2025
Thời sự quốc tế
Tổng Bí thư: Bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục
22:27 09/09/2025
Tin tức - Sự kiện
HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam toàn thắng vẫn phải 'cải thiện mọi thứ'
22:17 09/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Viện kiểm sát: Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã 'giẫm đạp lên quy định pháp luật'
22:07 09/09/2025
VTC News TV
Kiểm toán Tập đoàn Điện lực và Tổng công ty Phát điện 2
22:06 09/09/2025
Đầu Tư
Hết thế hệ vàng nhập tịch, U23 Indonesia không qua nổi vòng loại châu Á
21:57 09/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Phụ huynh phản đối chuyển điểm trường, gần trăm trẻ mầm non phải nghỉ học
21:53 09/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Toàn quyền Australia và Phu quân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
21:36 09/09/2025
Thời sự quốc tế
Công an mời người đàn ông chặn đầu ô tô, khiêu khích tài xế lên làm việc
21:28 09/09/2025
Tin nóng
Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất
21:27 09/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Rò rỉ 'chân dung' iPhone 17: Pin vượt 5.000mAh, thiết kế nửa nhôm nửa kính
21:20 09/09/2025
Sản phẩm
Giải cứu nữ sinh bị bắt cóc online, công an phường bị nghi là công an giả
21:15 09/09/2025
Bản tin 113
Phát hiện 1 tấn xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc sắp tuồn ra thị trường
21:14 09/09/2025
VTC NEWS TV
Trực tiếp: Israel tấn công lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha, Qatar
21:00 09/09/2025
Thời sự quốc tế
Trò cưng của HLV Troussier ghi bàn, U23 Việt Nam qua vòng loại U23 châu Á 2026
20:59 09/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Công nghệ sạc xe điện siêu tốc từ 10 đến 80% trong 6,5 phút
20:26 09/09/2025
Xe điện
Lượt 2 giải nữ VĐQG 2025: TP.HCM I thắng Phong Phú Hà Nam
20:00 09/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Thu giữ gần 1 tấn xúc xích trôi nổi sắp tuồn vào quán ăn vỉa hè, cổng trường
19:56 09/09/2025
Bản tin 113
Cổ phiếu Vingroup 'thăng hoa' sau tin khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân
19:48 09/09/2025
Kinh tế
Sau vụ cháy kinh hoàng, gầm cầu Vĩnh Tuy vẫn tràn lan ô tô, xe máy
19:41 09/09/2025
VTC NEWS TV
Điểm danh những smartwatch xa xỉ nhất được bán ở Việt Nam
19:39 09/09/2025
Sản phẩm
Vì sao TP.HCM giải ngân đầu tư công chậm chạp?
19:39 09/09/2025
Đầu Tư
Israel ban bố lệnh sơ tán quy mô lớn, chuẩn bị tấn công tổng lực vào Gaza?
19:38 09/09/2025
Thời sự quốc tế
Đề xuất xây cầu Cát Lái hơn 19.000 tỷ đồng vào năm 2026
19:28 09/09/2025
Đầu Tư
Biên đội trực thăng xuyên mưa, né sét huấn luyện bay chặng dài nhất Việt Nam
19:25 09/09/2025
VTC NEWS TV