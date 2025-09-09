Rò rỉ 'chân dung' iPhone 17: Pin vượt 5.000mAh, thiết kế nửa nhôm nửa kính

(VTC News) -

Theo nguồn dữ liệu tại Trung Quốc của trang tin MacRumors, iPhone 17 Pro Max được kỳ vọng là iPhone đầu tiên sở hữu viên pin trên 5.000 mAh. Mẫu máy có thể đạt thời lượng pin lâu nhất từ trước đến nay trên một chiếc ‌iPhone‌. iPhone 17 Pro cũng sẽ có mức tăng dung lượng pin ấn tượng so với thế hệ trước.

Trong khi đó, iPhone 17 dường như không có nhiều cải thiện so với iPhone 16. iPhone 17 Air có dung lượng pin thấp nhất trong dòng sản phẩm. Apple có thể sử dụng pin anode silicon mật độ cao, giúp cung cấp nhiều năng lượng hơn trong một thiết kế nhỏ gọn hơn.

Mẫu máy Dung lượng pin dự kiến iPhone 17 3.692 mAh iPhone 17 Air 3.149 mAh iPhone 17 Pro 4.252 mAh iPhone 17 Pro Max 5.088 mAh

iPhone 17 Pro Max được cho là có độ mỏng 8,725 mm, dày hơn so với iPhone 16 Pro Max (8,25 mm). Phần không gian tăng thêm này có thể được Apple tận dụng để trang bị viên pin lớn hơn và các tính năng camera mới, chẳng hạn như khẩu độ có thể điều chỉnh.

Với việc dày hơn khoảng 5% so với iPhone 16 Pro Max, sự thay đổi này khó được người dùng nhận ra trong trải nghiệm thực tế.

Thông thường, khung máy dày hơn và pin lớn hơn đồng nghĩa với trọng lượng nặng hơn. Tuy nhiên, Apple đang chuyển từ chất liệu titan sang nhôm và thay thế một phần mặt lưng bằng nhôm thay vì kính, nên tổng thể trọng lượng của máy có thể giữ nguyên hoặc thậm chí nhẹ hơn.

Tuần trước, phóng viên Mark Gurman từ Bloomberg làm rõ một số tin đồn về thiết kế của ‌iPhone 17 Pro‌ và Pro Max. Hai mẫu smartphone này được cho là sử dụng chất liệu nhôm, nhưng có một phần cắt mới ở hai phần ba phía dưới của thiết bị. Phần cắt này sẽ được làm từ kính và cho phép hỗ trợ sạc không dây.