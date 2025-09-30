Người đàn ông 55 tuổi hết đau nhức khớp gối nhờ loại 'keo tự thân'

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), các y bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi điều trị thoái hóa khớp gối hai bên cho nam bệnh nhân T.T.V (55 tuổi, ngụ TP.HCM) thông qua ứng dụng keo Fibrin.

Trước đó, nam bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng đau nhức, hạn chế vận động khớp gối. Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ ghi nhận tình trạng thoái hóa khớp gối hai bên giai đoạn 2, kèm tổn thương sụn lồi cầu, mâm chày và thoái hóa dây chằng chéo trước.

Các bác sĩ đã nội soi cắt lọc, làm sạch khớp gối, kết hợp ứng dụng keo Fibrin tự thân giàu tiểu cầu Platelet Rich Fibrin (PRF) - một loại “keo tự thân” được chiết tách từ chính máu của người bệnh.

Từ 240ml máu ngoại vi của chính bệnh nhân, bác sĩ tách chiết được tổng cộng 10,9ml PRF, sau đó bơm trực tiếp vào các vị trí tổn thương trong quá trình nội soi cả hai khớp gối.

Bệnh nhân điều trị thoái hóa khớp gối tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM. (Ảnh: BVCC)

PGS.TS. Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình cho biết, "Keo Fibrin giàu tiểu cầu là bước tiến mới trong hỗ trợ phục hồi tổn thương khớp được tạo ra từ chính máu của bệnh nhân, nên hoàn toàn an toàn, không lo lây nhiễm hay phản ứng đào thải.

Trong keo có rất nhiều yếu tố giúp tăng tốc độ phục hồi giúp kích thích tạo mạch máu mới, tái tạo sụn, hình thành mô mới. Fibrin trong keo giống như một lớp “khung đỡ tự nhiên”, giữ lại tiểu cầu và từ từ giải phóng các chất có lợi. Nhờ vậy, vùng tổn thương vừa được giảm đau, cầm máu, vừa có điều kiện để các tế bào mới phát triển và tái tạo".

Đặc biệt, PRF có thể duy trì tác dụng kéo dài từ 7 - 14 ngày sau phẫu thuật. Đây là khoảng thời gian “vàng” để khớp bắt đầu lành lại, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh, sớm đi lại và giảm chi phí điều trị.

“Sau mổ ngày thứ 3, bệnh nhân không còn đau và sưng nề ở 2 gối, vết mổ khô, tập gồng cơ, gấp duỗi gối bình thường”, PGS.TS. Võ Thành Toàn cho biết thêm.

Thoái hóa khớp là bệnh lý mạn tính thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, gây đau nhức, hạn chế vận động, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Việc kết hợp phẫu thuật nội soi với ứng dụng keo PRF tự thân mở ra hướng điều trị an toàn, ít xâm lấn, đồng thời gia tăng khả năng tái tạo sụn khớp, giúp bệnh nhân cải thiện vận động và sinh hoạt thường ngày.